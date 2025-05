¡Video! La jugada con la que Messi se puso en contra a todos los árbitros de la MLS: ¿tiene razón?

Repasando la jugada, parece ser sumamente clara la infracción de los piratas de Orlando, ya que el arquero no puede tomar la pelota con las manos cuando un compañero se la pasa con los pies, algo que se nota en la jugada de Angulo y Gallese. Aunque podría haber un error de interpretación, parece difícil imaginar eso, por la claridad de los hechos.

Al término del partido, Messi habló con la prensa en el campo de juego y apuntó al juez Guido González por el primer tanto del encuentro en el clásico del Sol. "Una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol", afirmó Messi.

Esta fue la jugada de la polémica en la que todo Inter Miami reclamó pase al arquero.

De ese saque de Pedro Gallese, llegó el primer gol de Orlando City.

¿Ustedes qué piensan? ¿Fue pase?



De ese saque de Pedro Gallese, llegó el primer gol de Orlando City.



¿Ustedes qué piensan? ¿Fue pase?

pic.twitter.com/74CS78L7Wa — Rincón MLS (@RinconMLS) May 19, 2025

Más allá de esta jugada puntual, en la que no parece haber un pase directo de Angulo para Gallese, el crack argentino hizo una crítica más general a los arbitrajes y le mandó un mensaje a la Liga.

"La verdad es que hay veces que hay errores puntuales, como el partido pasado, este… No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros. Jugadas puntuales. Creo que la MLS debería mirar un poquito más el tema de los árbitros", apuntó Leo.

"EL REFERÍ... EL MISMO ME DIJO QUE NO SABÍA LA REGLA"

Leo Messi se quejó por un pase atrás al arquero, no cobrado en la derrota ante Orlando City



Leo Messi se quejó por un pase atrás al arquero, no cobrado en la derrota ante Orlando City



@MLS on Apple pic.twitter.com/tZvWQDDMhX — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2025

Messi y su renovación de contrato con el Inter Miami

La situación del propio Messi refleja tensión en el equipo. Su contrato finaliza a fin de año, y si bien el club —dirigido por Jorge Mas y David Beckham— ya le propuso la renovación para tenerlo en la inauguración del nuevo estadio Freedom Park, Leo aún no dio una respuesta clara.

“Lo único que no cambia es que siempre tendrá las puertas abiertas del seleccionado, donde habrá que calibrar desde qué lugar puede seguir siendo influyente, tanto dentro del campo como por la cantidad de minutos”, explican desde el entorno de la Albiceleste, que lo espera para la doble fecha eliminatoria de junio ante Chile y Colombia.