Cuál es la estrategia de San Lorenzo para no venderle a Bareiro a River

El Ciclón no quiere ver a delantero estrella con la camiseta de River y por eso planeó una estrategia por demás compleja.

bareiro 1.jpg Adam Bareiro, el sueño de River

Boca y River quieren quedarse con Adam Bareiro

Boca y River son los dos equipos argentinos que han mostrado mayor interés en Bareiro. Sin embargo, la situación es compleja y las negociaciones están lejos de ser simples. Boca ha manifestado su interés en contar con los servicios del delantero y estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares. No obstante, San Lorenzo no tiene prisa por cerrar la operación con el Xeneize, ya que prefieren explorar otras opciones internacionales para no fortalecer a un rival directo en el ámbito local.