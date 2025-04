Por sueldos de "indigencia" trabajadores del correo van al paro

El sindicalista indicó que el trabajador del correo se encuentra en una situación difícil. Percibe un sueldo, dependiendo de las categorías, de unos 700 000 pesos. Mientras que un ingresante cobra entre 500 mil y 600 mil pesos. “Del año 2024 no hemos tenido una paritaria en la que realmente podamos discutir las necesidades que hoy están pasando todos los trabajadores, sino antidemocráticamente no han dado lo que ellos realmente han querido . Entonces, hoy por hoy, esto es la gota que rebalsó el vaso”, aclaró Tropa.

Medidas de fuerza

El secretario general de Sitraco en la región señaló que este jueves comenzarán con asambleas en los distintos sectores y estarán en estado de alerta hasta el martes 8 de abril que harán paro por 24 horas.

“Directamente, no se va a abrir ninguna oficia. Los trabajadores de Correos, hoy por hoy, no saben cómo llegar a fin de mes. La gente de interior no puede alcanzar sus necesidades”, dijo el sindicalista, quien agregó los que vienen de Regina tienen que pagar un pasaje que está en los 14 mil pesos.

Para el miércoles 9 de abril realizarán una movilización y el 10 de abril se plegarán al paro general que está previsto a nivel nacional.

Tropa indicó que decidieron comenzar con medidas de fuerza, dado que recibieron una oferta del 2,7%, de parte del gobierno en paritaria, para los meses de enero, febrero y marzo. Mientras que en el 2024 le impusieron un aumento del 6% anual.

“Nos han llevado a esta instancia, primero de tratar de defender nuestra fuente laboral, y ahora que estamos en una situación muy complicada con respecto a los servicios y otra que nos trae el tema salarial, donde nosotros hemos pasado a ser lo más indigente de todo el país. El trabajador no lo soporta más porque no alcanza a cubrir sus necesidades. Ese es el problema”, señaló.

Correo 3.jpg Anahi Cárdena

Tropa admitió que el servicio del correo no es el mejor en la actualidad. Explicó que de los 16 mil empleados del correo a nivel nacional entre despidos y retiro voluntario se fueron 6 mil.

“Tengo los reclamos de la gente de todos los lados y realmente por ahí no alcanzamos a cubrir”, dijo y agregó que el servicio de reparto es malo porque “el transporte, que no es el de un empleado del correo, nos está perjudicando más todavía porque no entregan, no dejan la encomienda, entonces después terminan pagando el plato todos los empleados de correo cuando es un servicio terciarizado”.