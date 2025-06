Duelo en el mundo del automovilismo: falleció una joven promesa del rally

“El cuerpo de Doretto quedó atrapado dentro del vehículo, siendo complicada su extracción del interior de la carrocería. A pesar de los intentos de revivirlo, no pudo ser”, lamentó el portavoz del cuerpo de bomberos de Olsztyn, Grzegorz Rozanski.

684a4e425a24a.jpeg

Afortunadamente, el copiloto, Samuele Pellegrino, de 26 años, pudo salir del vehículo por sus propios medios. Luego fue trasladado a un hospital local y a pesar de que sus condiciones físicas son buenas, se encuentra en estado de shock y permanece internado por precaución.

El recorrido de Doretto en el automovilismo

Matteo nació y se crío en Azzano Decimo, ubicada en la provincia de Pordenone. La pasión por el rally fue una herencia familiar. Su padre Michele junto a su madre Barbara, compitieron y ganaron varias carreras importantes. Además, su abuelo Nello es una reconocida figura en el rally de la región.

Desde niño ya acompañaba a su familia a las competiciones. Se entretenía ayudando con la presión de los neumáticos hasta que decidió intentar correr.

“De niño empecé con el karting. En la primera carrera, en la primera curva, uno que venía detrás me pasó por encima. Me puse a llorar y dije que no quería saber nada más del karting", recordó en una entrevista.

press-fiaerc-matteodoretto24-01.jpg

Su carrera avanzó a pasos agigantados. En su debut en el Rally de Piancavallo, logró un segundo lugar. En el año 2022 consiguió el quinto puesto en la categoría menores de 25 años en la final nacional de la Copa Italia Rally.

Para la siguiente temporada, ya formaba parte de la AciTeam Italia, una plataforma de la federación que busca impulsar jóvenes talentos.

También logró el séptimo puesto en el Campeonato Italiano Absoluto de Rally Junior y en 2024 consiguió el título nacional. Este éxito le abrió las puertas para debutar en el Campeonato Europeo y participar en el Rally de Polonia.

Además de su prometedor futuro deportivo, también trabajaba en el taller familiar.

Los mensajes de adiós

La dolorosa noticia del fallecimiento del joven piloto, causó gran pesar y las manifestaciones por su perdida trascendieron lo deportivo, alcanzando también el ámbito social y político.

Luca Ciriani, ministro de Relaciones con el Parlamento, expresó su dolor. “Lamento profundamente el trágico fallecimiento de Matteo Doretto. Campeón de rally, orgulloso pordenonés, orgullo de Friuli", dijo.

"Su pasión por los rallyes tenía profundas raíces, entrelazadas con el amor familiar. Después de su abuelo y su padre, hoy fue Matteo quien llevó el nombre de su familia a la cima en una disciplina que los vio comprometidos durante tres generaciones. Abrazo con sincero afecto a sus seres queridos y a quienes lo amaron. Adiós, Matteo, siempre te llevaremos en nuestros corazones”, agregó.

image.webp El piloto tenía un gran futuro por delante.

Massimiliano Fedriga, gobernador de Friuli-Venezia Giulia, también lamentó la perdida y describió al piloto como un “joven talento pordenonés en el automovilismo”.

“Nos deja un chico con una carrera prometedora por delante y que supo destacarse gracias a su pasión, compromiso y determinación. Ante esta tragedia, toda la región está conmovida por quienes lo querían”, lamentó Fedriga.