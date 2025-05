El inesperado consejo que Lionel Scaloni le dio al Real Madrid

Lionel Scaloni sigue trabajando en el recambio, y por eso habló sobre Nico Paz, la joven joya de la Selección, dejando un mensaje claro acerca del joven futbolista que actualmente viste los colores del Como en la Serie A de Italia, pero fue formado en el Real Madrid, club en el que por el momento no tuvo mucho lugar.

Lionel Scaloni llenó de elogios a Nico Paz

El DT campeón de todo con la Albiceleste no se guardó nada a la hora de definir en pocas palabras al hijo del ex jugador del elenco nacional, Pablo Paz. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.