Gustavo Costas reveló el difícil momento que está viviendo y cómo los jugadores de Racing lo ayudaron

Racing cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo que vale mucho más que tres puntos. El gol agónico de Adrián "Maravilla" Martínez ante Fortaleza le permitió al equipo de Gustavo Costas quedarse con la cima del Grupo E y meterse entre los mejores de la competencia. Pero, más allá del resultado deportivo, lo que más conmovió al entrenador fue el compromiso del plantel y el momento humano que atraviesa el grupo.

El partido ante Fortaleza fue intenso y disputado, pero el desenlace fue digno de una noche copera. Martínez, nuevamente clave, marcó el tanto de la clasificación en tiempo de descuento. Costas no escatimó elogios para su goleador: "Más cosas no se pueden decir de Maravilla, es increíble. Hizo un golazo, lo lindo fue que se abrazaron todos y estaban todos juntos, es algo increíble lo que logramos, ese compromiso con el club. Maravilla cada vez me asombra más".

Gustavo Costas 1.jpg Gustavo Costas El mal momento de Gustavo Costas en las últimas semanas "Jugamos como siempre. Queremos ganar todo e ir por todo, después se puede ganar, empatar o perder", afirmó Costas en conferencia de prensa, visiblemente emocionado por el esfuerzo colectivo. La victoria no solo significó un avance en el torneo, sino que llegó en un contexto especial para el técnico, quien no dudó en reconocer: "Tuve dos semanas de mierda y ellos me levantaron. Capaz que era la primera vez que había tirado la toalla, pero ellos son unos fenómenos".