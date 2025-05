Julio Vaccari quiere sacarle a River a uno de sus delanteros para llevárselo a Independiente

Mientras River afina su preparación para su participación en el Mundial de Clubes 2025 que se disputará en Estados Unidos, uno de los temas que sacude el mercado de pases es el futuro de Miguel Borja. El delantero colombiano, de destacado recorrido en el fútbol sudamericano, atraviesa un momento incómodo en el club de Núñez, y aunque su salida parece estar en análisis, no todos los caminos están abiertos. Y ahí, es donde Independiente y Julio Vaccari , que necesitan un goleador como agua en el desierto, pueden aparecer.

Sin embargo, pese a sus estadísticas, el presente no lo encuentra como protagonista. Con Sebastián Driussi y Facundo Colidio por delante en la consideración del cuerpo técnico, el atacante nacido en Tierralta ha perdido terreno en la rotación. Esta situación motivó que desde el entorno del futbolista comenzara a circular la versión de una posible salida en este mercado de invierno.

Uno de los clubes que sonó como posible destino fue Independiente. Desde Avellaneda, se supo que hubo un primer contacto con River para conocer la situación del colombiano, aunque desde el Rojo también dejaron en claro que su llegada no es viable. “No hay ninguna posibilidad de que Miguel Borja vaya a Independiente. Julio Vaccari pretende jugadores menores a 30 años“, reveló el medio Banda Roja en una publicación en la red social X.

Vacari 2.jpg Miguel Borja, el 9 que interesa en Independiente

Los otros futbolistas que interesan en Independiente

Con 31 años, Borja encaja en el perfil de futbolistas que busca el DT de Independiente. Sin embargo, sabiendo lo difícil que es sacar al colombiano de River, el técnico del Rojo tiene como prioridades a Uvita Fernández y Pol Fernández, futbolistas que, según trascendió, ya fueron solicitados formalmente para reforzar al equipo.

El sondeo de Independiente refleja una realidad: Borja "se quiere ir y no se encuentra cómodo en el club". Pero la negativa del club de Núñez vuelve a poner en pausa cualquier posibilidad de salida, al menos dentro del ámbito local. En este contexto, no se descarta que el delantero y su entorno evalúen propuestas del exterior si en River no logra recuperar protagonismo.