La cruda confesión de Brian Fernández: "Probé cocaína cuando tenía 13 años"

El futbolista nacido en Santa Fe, que actualmente está sin club, contó detalles duros sobre su vida y carrera.

Brian Fernández brindó una entrevista al programa "Sistema Joaco" y dio duros detalles sobre su carrera y su vida. El futbolista, que se encuentra sin club desde el año pasado, reveló la primera vez que consumió drogas: "Probé la cocaína cuando tenía 13 años".

Sobre esa cruda experiencia, el delantero aceptó la responsabilidad sobre sus decisiones: "No tiene nada que ver con el entorno, está en vos, no está en el otro. Si yo armo una línea acá, está en vos si la tomas o no. O un porro, una pastilla o lo que sea. Yo quise probar y probé. Me generó curiosidad y lo decidí yo".

Sobre su carrera futbolística, que se interrumpió en varias ocasiones por diferentes problemas fuera de la cancha , Fernández aseguró: "Antes se me ponían 10 clubes y elegía yo dónde iba, hasta el 2020, 2021, 2022 podías elegir más allá de lo que me haya pasado en Colón. Pero ahora ya no puedo".

Brian Fernández reveló cómo fue la primera vez que probó la droga y reflexionó acerca de cómo las adicciones afectaron su carrera futbolística y su vida Sistema Joaco Santos pic.twitter.com/FJryFZ8Rbx

El delantero, hincha de Colón de Santa Fe, está sin club desde su paso por Talleres de Remedios de Escalada en 2025 y contó que quiere volver a jugar: "Le pedí una oportunidad a Ricardo Sastre para ir a Deportivo Madryn a volver a jugar a la pelota. No hablamos del pasado, es día a día. Eso es bueno. Es una persona que me ayudó muchísimo".

También se refirió a su primer doping positivo, cuando jugaba en Racing en 2015: "Estaba compitiendo en alto nivel en Racing y se me hizo difícil controlarlo. Puerto Madero, la plata, los autos, la farándula, biri biri. Ahí por primera vez me sentí famoso y tenes que estar en ese momento. Me metí en ese mundo que estaba bueno. La pasas re bien, pero no es por ahí. Con el fútbol no va. La tentación está ahí, dependiendo por dónde camines".

"HASTA EL 2022 PODÍA ELEGIR DONDE JUGAR, HOY YA NO"



Brian Fernández habla de su presente y cuenta que a los 13 años empezó con el consumo problemático de sustancias. pic.twitter.com/L4XkfMZBY6 — La Comu de Racing (@Comu_Racing) October 15, 2026

Las oportunidades que perdió Brian Fernández

Fernández habló sobre uno de sus puntos de quiebre, cuando jugaba en la MLS en 2019: "Estaba en Portland ganando plata, viajando de acá para allá, sin problemas. Pero quería ver la final de la Sudamericana de Colón en Paraguay. Me calenté, me tomé un avión y me vine. No llegué a la final, me cancelaron el contrato y terminé jugando en Colón, cumpliendo un sueño".

Sobre esa etapa, agregó: "Tenía contrato de cuatro años en Portland, era el mejor pago, jugador franquicia, me compraron por 15 palos verdes y decidí irme. Ahí mi carrera se vino para abajo bien fuerte". Y además, contó sobre una oferta de Arabia Saudita que podría haberle cambiado la vida, pero eligió volver a Santa Fe para jugar en el club de sus amores.

Por último, el futbolista dejó una fuerte frase sobre sus adicciones y su dificultad para establecer una carrera profesional estable: "Creo que no me perdoné todavía, por eso no salgo adelante. No lo sé. O me cuesta. Nunca me miré al espejo y pensé si me perdoné o no".