Brian Fernández y un posteo que genera preocupación

En el equipo de la Primera Nacional B le dieron la posibilidad de continuar con su carrera profesional, como así también un acompañamiento para tratar su adicción.

“Me dieron mi departamento, mis cosas, me dijeron que me manejara a mi manera, que ellos no se van a meter en mi vida. Sí me van a acompañar en las decisiones que tome. Me hacen una vida muy tranquila, demasiado tranquila. Tengo que aprender a vivir conmigo solo. Es muy difícil que te puedan entender, pero que comprendan, puedan acompañarlo y no lo dejen solo. Lo más importante es no dejarlo solo. Si lo dejás solo, es peor. Si te alejás, es peor. Si no le escribís, es un daño”, expresó.

Brian Fernández lleva siete partidos disputados con Almirante Brown y marcó un gol. A lo largo de su carrera pasó por varios equipos del fútbol argentino como Defensa y Justicia, Racing, Colón y Sarmiento de Junín. A su vez, a nivel internacional se puso la camiseta de Metz de Francia, Unión La Clara y Portland Timbers.

Fernández tuvo varios eventos complejos a lo largo de su vida, relacionados con el consumo de estupefacientes y diferentes delitos. Jugando en el Sabalero tuvo dos de los más graves, cuando fue detenido por apedrear un colectivo y también estuvo desaparecido por varios días.

Brian es hermano de "Uvita" Fernández, jugador de Defensa y Justicia, y Leandro, que pasó por Independiente y Vélez, entre otros. Toda su familia está vinculada al fútbol, pero desde aquel gran momento que vivió en Racing de la mano de Diego Cocca, no volvió a hacer el mismo.

Cuando Brian Fernández le hizo dos goles a Independiente de Neuquén

En 2017, el delantero le marcó dos tantos al equipo neuquino en la Copa Argentina. Con la camiseta de Racing, fue la figura del 2-0 en el estadio de Lanús, en una jornada histórica para el fútbol regional.

Las dos asistencias fueron de Gustavo Bou, que en el segundo tiempo desbordó por la derecha marcando su diferencia de jerarquía y Brian apareció en posición de "9" para anotar por duplicado.