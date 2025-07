La fuerte confesión de Matías Almeyda sobre su paso como técnico de River

Matías Almeyda fue presentado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Sevilla y, en medio de sus primeras palabras al frente del club andaluz, el exmediocampista argentino sorprendió con una emotiva y honesta reflexión sobre su paso como técnico de River Plate. El “Pelado”, como se lo conoce en el ambiente del fútbol, no evitó la comparación entre su presente en Europa y aquel traumático pero determinante capítulo de su carrera: el ascenso con River en 2012.

"Ellos estudiaron varios entrenadores, mantuvieron reuniones con varios técnicos y cuando me dieron la posibilidad de hablar no les dejé hablar. Traté de convencerlos como fuera. Llevo 14 años dirigiendo, creo que mi carrera la hice callado, en silencio, y fui por todos los lugares. Desde el momento en que dirigí River, en el momento más complicado de la historia de ese club. Envejecí siete años ese año. Me sirvió mucho y aprendí mucho de errores que cometí", declaró Almeyda con la sinceridad que lo caracteriza.