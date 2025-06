La fuerte reacción de un ídolo de Boca contra Cavani tras el papelón con Auckland

Cavani 1.jpg Cristian Traverso

El enojo de Cristian Traverso contra Edinson Cavani

Uno de los momentos más encendidos del análisis llegó cuando se refirió a las declaraciones de Edinson Cavani, quien tras el empate dijo no sentirse decepcionado con el resultado. Traverso fue terminante: “Hoy la cena de esta noche tiene que ser cara de culo. Es toda de los jugadores. Hoy no le ganamos... no puede ser que nos dé lo mismo. Perdón Cavani... si a mí me dice que no está decepcionado... bueno listo. Si no te calentás por estas cosas...”.