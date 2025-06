La letal definición de un periodista de ESPN: "River fue un fracaso y Boca un papelón en el Mundial"

El Millonario cayó este miércoles por 2-0 ante el Inter y quedando eliminado tras la victoria del Monterrey, mientras que el Xeneize no pudo con un equipo amateur como el Auckland City empatando 1-1 lo que de todas formas no modifica la historia porque el Benfica le ganó al Bayern y ya no tenía posibilidades. Por eso, Nicolas Distasio criticó con dureza a los dos clubes.

El cronista se encontraba en la entrada del hotel donde estaba alojado el conjunto de la banda roja, y allí arrancó diciendo: “papelón es empatar con un equipo amateur. No poder jugar contra un equipo amateur. Papelón es no acompañar al equipo hasta el último partido. Papelón es lo que han hecho un montó de gente durante estos 15 días a la hora de decir cosas”.

En su opinión se refirió justamente a Boca y a los periodistas partidarios del equipo Xeneize, contraponiendo su opinión de lo que fue lo del conjunto de Núñez: “Lo de River es un fracaso deportivo claramente, no ha podido llegar a la siguiente ronda, pero por lo menos compitió todos los partidos, dejó una imagen de un equipo que siente grandeza”.

“Después le salen las cosas bien o mal. Lamentablemente le han salido mal. El partido que mejor jugó no lo pudo ganar, que fue con Monterrey, pero en definitiva ganó un partido, terminó con cuatro puntos, al borde de la clasificación cuando hay otros que bueno…”, continuó disparando.

Por último, volvió a dirigirse contra Boca: “Del otro lado tenés un equipo que venía mal, que cambia de técnico a cada rato, que tiene una dirigencia que no acierta nunca. Y de verdad, hay que empatar con el Auckland City, es un equipo amateur, es un papelón enorme”.

Mariano Closs atacó a Mastantuono y River

El reconocido periodista se refirió al rendimiento del equipo del Muñeco y la joya que fue vendida a Real Madrid. "Intuyo que en esto de la toma de decisiones el más desacertado fue Mastantuono en el primer tiempo cuando River estaba más compacto a la hora de defender y atacar. Parecían correctas, pero no la precisión del pase, de la jugada. No estuvo nunca fino. A mí me encanta como juega, pero no tapemos el sol con la mano, la pelota la tuvo pero ejecutaba mal".

Además señaló que fue el "más flojo y más discontinuo" en los tres partidos por sus malas decisiones en los encuentros de la banda roja. "Hay una jugada que Gallardo se la termina reprochando, quiso pasar entre cuatro y menos mal que al que le roba la pelota se le fue al lateral", añadió el conductor.