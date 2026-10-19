La tremenda declaración del presidente de Belgrano sobre River tras la derrota: "Era para pegarle una piña"

El presidente del Pirata fue explosivo en sus declaraciones y habló sobre la goleada sufrida de local. La llamativa frase sobre el dinero que gastó su rival en fichajes.

Belgrano no le encontró la vuelta a River y sufrió una derrota contundente en el estadio Mario Alberto Kempes que no dejó dudas: fue 0-4 para el equipo de Ricardo Zielinski que no pudo contrarrestar el nivel millonario, en un partido que era especial debido a que en medio de esta situación estaba en juego el interinato de Leonardo Ponzio.

Luego de la dura derrota sufrida este domingo por la noche, el presidente del pirata fue contundente en sus declaraciones tras la derrota. En torno al resultado, sintió que fue una oportunidad despercidiada entendiendo las dificultades que venía mostrando el equipo rival.

En diálogo con el medio 351 Deportes, el presidente Luis Fabián Artime , presidente del elenco cordobés, lanzó una frase particular que llamó la atención. "Venía mal River , era como para meterle nosotros la piña en la pera. Pero bueno, nos acomodaron bien y fueron superiores", dijo.

“NOS ACOMODARON BIEN, NO NOS OLVIDEMOS QUE ELLOS GASTARON 70 MILLONES DE DÓLARES”



Luis Fabián Artime, tras la derrota de #Belgrano ante #River. pic.twitter.com/XUP8GNGOBO — 351 Deportes (@351Deportes) October 19, 2026

A su vez, recordó: “No nos olvidemos de que ellos gastaron 70 millones de dólares en este plantel. ¿River nos puede ganar así? Sí. ¿Cometimos algún error? Sí. Mejor que cometamos estos errores ahora y no en los tres partidos que faltan”.

En su cierre, soltó: “Siempre estuvo en partido Belgrano. Faltando 30 segundos en el primer tiempo nos hacen el gol y a los 5 minutos nos hacen el segundo. Contra estos equipos es difícil”.

Dóvalo, el VAR y las polémicas del Belgrano-River: de la roja que no fue al offside en el primer gol

El primer tiempo entre River y Belgrano tuvo varias situaciones discutidas que pusieron bajo la lupa al árbitro Pablo Dóvalo y al VAR. La expulsión de Lisandro López, que finalmente quedó sin efecto tras una revisión, y las dudas por la posición de Gonzalo Montiel en la jugada del gol de Tomás Galván marcaron una etapa inicial intensa en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Millonario salió decidido a asumir el protagonismo desde el comienzo. En la primera acción, sacó rápido del medio y Ángel Correa condujo hacia el área rival, pero perdió estabilidad cuando estaba a punto de ingresar. En la continuidad, Lucas Beltrán probó sin éxito. La respuesta del Pirata llegó mediante Lucas Zelarayán, quien recibió un pase de Adrián Sporle y se enganchó con la pelota cuando Santiago Beltrán salió a achicar.

Con el correr de los minutos, el campeón argentino volvió a adelantarse en el campo y encontró en Correa a su principal vía de ataque. El exdelantero de Atlético de Madrid recibió cerca de la medialuna y sacó un derechazo que pasó apenas desviado. Poco después, enganchó hacia adentro y probó con un puntazo que Thiago Cardozo consiguió desviar con una mano.

La roja a Lisandro López por la que Dóvalo dio marcha atrás

El atacante siguió generando peligro y protagonizó la primera gran controversia arbitral. En un mano a mano, dejó atrás a Lisandro López y cayó en una acción que el juez interpretó inicialmente como una infracción del defensor. Así, le mostró la tarjeta roja al futbolista del elenco de La Docta, pero la decisión provocó la intervención del VAR, que lo convocó a revisar las imágenes.

¡EL VAR ACTUÓ Y DÓVALO REVIRTIÓ SU DECISIÓN! No hubo falta de Licha López sobre Correa, roja anulada y pique para River.



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Después de una prolongada consulta frente al monitor ubicado a un costado del campo, el árbitro modificó su decisión. Dóvalo consideró que no correspondía sancionar la falta y retiró la expulsión, por lo que el conjunto cordobés pudo continuar con once jugadores. La jugada generó discusión por la interpretación del contacto entre ambos futbolistas y por el tiempo que demandó resolver la situación.

Correa volvió a exigir a Cardozo, que respondió en los duelos individuales, mientras Belgrano también tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador. Ramiro Hernandes quedó en posición de definir, pero Santiago Beltrán evitó la conquista con una intervención decisiva. Del otro lado, Thiago Almada estuvo cerca de convertir para River con un remate que pasó muy cerca del ángulo inferior izquierdo.

Qué consideró Dóvalo en el gol de Tomás Galván

La insistencia visitante tuvo premio cuando Gonzalo Montiel participó de una combinación ofensiva con Tomás Galván. Después de una serie de rebotes, el lateral se apoyó en el mediocampista, que se acomodó y definió contra un poste para establecer el 1-0 parcial. La jugada quedó bajo revisión por una posible posición adelantada del campeón del mundo, aunque el colegiado consideró correctamente que el rechazo previo de un jugador de Belgrano había sido deliberado y convalidó el tanto.