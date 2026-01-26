Luciano Vietto tiene todo acordado para convertirse en jugador de otro grande

La salida de Luciano Vietto generó emociones encontradas en el mundo Racing . El delantero de 32 años, tras haber regresado al club en buena forma, no iba a ser tenido en cuenta por Gustavo Costas para este 2026 y la dirigencia encabezada por Diego Milito tomó una drástica decisión : no le ofreció la renovación de contrato y el futbolista quedó con el pase en su poder.

En ese contexto, el ex Al Hilal de Arabia Saudita, que había regresado a la Academia a mediados de 2024 y con el que ganó la Copa Sudamericana, se vio obligado a buscar nuevos horizontes en su carrera y la confirmación sobre su futuro llegó en las primeras horas de este lunes, en una noticia que sacude al fútbol argentino.

Según informó el periodista Leandro Alves en SportsCenter, programa de la cadena de ESPN, Vietto llegó a un acuerdo contractual para ser flamante refuerzo de San Lorenzo . Tras varios días de negociaciones, y si lo acordado pasa a los papeles, el experimentado delantero se hará la revisión médica y firmará su nuevo vínculo en Boedo hasta diciembre de 2026.

image

Con el ok de Damián Ayude, el Ciclón aprovechó una gran oportunidad en el mercado y sumará una incorporación de peso en medio de una situación económica complicada. De hecho, tras la derrota ante Lanús, el entrenador se mostró entusiasmado con la chance de sumar al ex Racing, con quien ya existían contactos. "Es un futbolista de una jerarquía reconocida y elevada", remarcó.

Así, Luciano Vietto se convertirá en el quinto refuerzo de San Lorenzo en este mercado de pases, el tercero en condición de libre luego de las llegadas de Mauricio Cardillo y Mathías De Ritis. Además, también se sumaron a préstamo Gregorio Rodríguez (Melgar de Perú) y Gonzalo Abrego (Godoy Cruz).

Boca acelera por Santiago Ascacibar y podría ser el segundo refuerzo

Boca aceleró en el mercado de pases tras cerrar la llegada del delantero paraguayo Ángel Romero y presentó una oferta formal a Estudiantes de La Plata por el mediocampista Santiago Ascacibar. Con la posible ausencia de Rodrigo Battaglia por varias fechas, el Xeneize habría puesto la mira en uno de los mejores volantes del fútbol argentino.

image

La propuesta sería de 5.5 millones de dólares y ya habría un acuerdo entre el club encabezado por Juan Román Riquelme y el propio jugador, aunque restaría el visto bueno del “Pincha”, que habría rechazado un primer ofrecimiento de tres millones. También hay información de que el extremo Brian Aguirre podría ser parte de la negociación.

Juan Sebastián Verón, presidente del “León”, si bien habría aceptado las intenciones del futbolista de 28 años de desembarcar en Brandsen 805, estaría pendiente del interés de Gremio de Porto Alegre. El conjunto brasileño podría elevar la oferta a 6 millones y, en ese caso, la “Brujita” accedería a que el volante salga al exterior.

Mientras tanto, el representante de Santiago Ascacibar, mismo que Ander Herrera, estuvo presente el pasado sábado en el predio de Ezeiza para ultimar detalles entre los intereses del volante y del club azul y oro. Tras haber presentado la oferta formal, Boca aguarda por una respuesta que creen será positiva puertas adentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/2015255458915697073&partner=&hide_thread=false Atentos a esto: Kristian Bereit, representante de Ander Herrera, estuvo en la concentración de Boca. El agente también le maneja la carrera deportiva a Santiago Ascacibar. pic.twitter.com/TBjIFRvYdx — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 25, 2026

Por lo pronto, el mercado de pases del fútbol argentino cierra el martes 27 de enero, pero desde la Comisión Directiva xeneize, comandada por Juan Román Riquelme, se muestran optimistas por el acuerdo entre clubes. Cabe destacar que Ascacibar fue pretendido por Boca en otros periodos de transferencias, el último con Fernando Gago como director técnico, y esta vez parecería que la operación estaría próxima a concretarse.

Una de las cosas que podría dificultar la negociación es que Boca y Estudiantes se enfrentan el miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura. Si no está arreglada la salida del volante, podría ser una situación dificil y extraña para el "Ruso". El centrocampista de 28 años nacido en La Plata fue titular en el empate 1-1 del “Pincha”, en condición de visitante, ante Independiente en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.