Racing le ganó a San Martín con un resultado ajustado

La Academia avanzó de ronda en la Copa Argentina luego de superar a los formoseños con gol de Maravilla Martínez.
Racing derrotó esta noche por 1-0 a San Martín de Formosa en Banfield, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, y avanzó de ronda en el torneo más federal del país. El partido se disputó en el estadio Florencio Sola y el único tanto de la noche lo marcó Adrián Martínez a los 35 minutos del primer tiempo.
El equipo de Gustavo Costas hizo valer la diferencia de jerarquía, manejó el trámite durante gran parte del encuentro y encontró la ventaja en la primera mitad gracias a su centrodelantero, que volvió a responder en el área en un partido cerrado y con pocas concesiones.
San Martín de Formosa, que milita en el Federal A, intentó sostenerse en partido y vender cara la derrota, pero le fue muy complicado ir a buscar el empate cuando a los 10 minutos del segundo tiempo se quedó con diez hombres por la expulsión de Gervasio Núñez.
Racing logró administrar la ventaja en el complemento y terminó cerrando una victoria sin sobresaltos para seguir en carrera en la Copa Argentina.
Con este resultado, la “Academia” cumplió con la lógica en su estreno copero y ahora podrá enfocarse en lo que viene (el clásico ante Independiente, el próximo sábado desde las 17 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini), ya con el boleto asegurado a la próxima instancia.
Síntesis de Racing y San Martín de Formosa
Racing 1: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
San Martín de Formosa 0: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.
Gol: 34'PT Adrián Martínez (R).
Incidencias: A los 10'ST fue expulsado Núñez (SMF).
- Copa Argentina
- 32avos de final
- Racing - San Martín de Formosa
- Estadio: Florencio Solá
- Árbitro: Andrés Gariano
La polémica ausencia de Matko Miljevic
El mediocampista de Racing Matko Miljevic fue víctima de un intento de robo, se retiró de la concentración y no formará parte del partido ante San Martín de Formosa, correspondiente a los 32avos de Final de la Copa Argentina. El violento episodio ocurrió el jueves y el futbolista ex Huracán sufrió una herida con un arma punzante por parte del delincuente.
En sus redes sociales, Racing informó que Miljevic “se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda”.
Además, el club de Avellaneda comunicó que “se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo”.
El lamentable suceso tuvo lugar en el barrio porteño de Puerto Madero. Allí, a Miljevic le quisieron robar una cadenita de oro y el celular pero, al resistirse, el jugador fue herido con un arma punzante.
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