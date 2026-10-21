No se vio en la TV: la provocación de Boca a un rival que generó una riña en la cancha tras la victoria

Los jugadores fueron a buscar a Thiago Mendes, quien había subido una foto polémica tras la victoria en La Bombonera, y se generó una riña. El video que no se vio en la transmisión oficial.

Boca volvió a tener mística copera. Fue al Maracaná, sacó pecho ante Vasco Da Gama y logró llevarse una necesaria victoria por 3-1 que le dio el pase a la final de la Copa Sudamericana , en un partido en el que tuvo que sufrir. Más allá de lo sucedido futbolísticamente, el partido tenía un tinte especial por la pica entre algunos jugadores luego de una polémica publicación que había hecho Thiago Mendes , el capitán del elenco brasileño.

Luego de haber terminado el encuentro en el mítico estadio, se armó un enfrentamiento complejo entre los futbolistas de ambos equipos por un motivo que no se dio a conocer en la transmisión oficial de la TV. Horas más tarde de la riña, se conocieron video sobre el momento por el que Lautaro Di Lollo se mostró más que enfurecido y casi no podían pararlo.

Según un video compartido por el medio ESPN, los jugadores de Boca hicieron que el final del encuentro termine con distintos empujones en el campo de juego. Es que una vez consumada la victoria por 3-1 y le pase a la final, los jugadores fueron a buscar a Mendes, quien había subido una imagen hecha con IA rompiendo el escudo de Boca tras la victoria en la ida.

Le festejaron la victoria en la cara: Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Óscar Romero, Jagger Herrera, Dylan Gorosito, entre otros jugadores que fueron a buscarlo para tomarse revancha de aquel posteo. Acto seguido, llegaron jugadores de ambos equipos y se generó un tumulto.

Boca se plantó en el Maracaná y eliminó al Vasco Da Gama

Boca venció 3-1 a Vasco Da Gama en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Sudamericana, que será el 21 de noviembre en Barranquilla, contra el ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El Xeneize hizo un gran primer tiempo y se adelantó por los goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Ángel Merentiel. En la segunda parte le descontaron y a dos minutos del final, Leandro Paredes, que ingresó once días después de un desgarro, puso el 3-1 final, que le dio la clasificación.

Así fue el partido entre Boca y Vasco Da Gama

A los tres minutos del primer tiempo, Boca puso el 1-0 en el Maracaná: con un córner ejecutado por Blanco, Lautaro Di Lollo se elevó en el área y clavó un gran cabezazo.

LAUTARO DI LOLLO DE CABEZA pone el 1-0 de #Boca (1-1 global) ante Vasco Da Gama!



Otra asistencia de #Blanco.pic.twitter.com/K7DUFIZRRo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

A los seis minutos, Merentiel se inventó un increíble pase de taco para Flores, que definió forzado. De ese córner a favor del Xeneize, Vasco tuvo una contra clarísima, pero dos de sus futbolistas se molestaron y no pudieron empatar el encuentro.

A los 26, tras un tramo del partido con mucha lucha física pero menos fútbol, Vasco Da Gama tuvo una nueva chance para igualar el partido, con un cabezazo de Thiago Mendes que se fue desviado ante la mirada de Montero.

A los 33 minutos, Boca encontró la ventaja que lo pone arriba en la serie: Villa tomó la pelota en mitad de cancha con el local mal armado y puso a Merentiel mano a mano con el arquero, que no pudo hacer nada ante la definición de la Bestia para el 2-0.

¡GOLAZO DE BOCA EN EL MARACANÁ!



Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama.



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A los 10 minutos del segundo tiempo se despejó la duda de toda la semana en el Xeneize: ingresó Leandro Paredes desde el banco de suplentes por Battaglia, que disputó sus segundo partido en diez meses. A pesar de sufrir un desgarro hace once días, el capitán, que se especuló hasta las últimas horas con su titularidad, entró a disputar más de media hora de partido.

A los 20 de la segunda mitad, Vasco encontró el descuento y la igualdad de la serie: después de un despeje defectuoso en el área de Boca, el recientemente ingresado Puma Rodríguez la empalmó con una volea impresionante al palo derecho de Montero.

¡VASCO VUELVE A IGUALAR LA SERIE!



Tremendo remate del Puma Rodríguez para descontar en el partido y poner el 2-2 en el global entre Boca y Vasco da Gama.



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¡¡IMPRESIONANTE PAREDES!! ¡¡A LO CAMPEÓN DEL MUNDO PARA LA VENTAJA DE BOCA ANTE VASCO DA GAMA EN BRASIL!!



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A dos minutos para el final de los noventa minutos, Leandro Paredes tomó una pelota en campo rival y sacó un derechazo fuertísimo, que a pesar de ser al medio del arco, complicó al arquero de Vasco y puso el 3-1 de Boca, que volvió a ponerse arriba en la serie.