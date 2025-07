Sigue el escándalo con Keylor Navas: la insólita decisión que tomó el arquero antes del partido de Newell's

El ex Real Madrid intenta forzar su salida de la Lepra y no ve con malos ojos recalar en Pumas de México, que ya llevó a cabo la primera oferta por su pase.

Pese a que el guardameta ya tiene 38 años, la dirigencia no quiere liberarlo por menos de tres millones, una cifra considerable por un futbolista que supo ser de los mejores del mundo en su puesto. Finalmente, el que estuvo bajo los tres palos fue Williams Barlasina -quien había sido víctima de un grosero error en el pleito contra los mendocinos- y el cuerpo técnico debió llamar de urgencia a Faustino Piotti para que se sumara a la delegación.

El ex Real Madrid cuenta con contrato vigente hasta 2026 y tan solo logró disputar un total de 16 partidos con el conjunto santafesino, pese a que su arribo había generado una enorme expectativa. Aún así, su figura estuvo asociada al escándalo en el debut del Torneo Clausura y el estratega se vio obligado a convocar a Darío Benedetto, lesionado, para que hiciera las veces de arquero suplente pese a que se desempeña como delantero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1947010045322916184&partner=&hide_thread=false GRAN GESTO DE KEYLOR NAVAS: pese a no ir ni al banco de suplentes, el arquero de Newell´s salió a hacer la entrada en calor y le regaló indumentaria a un hincha.



#SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/xLhaaEY3wh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 20, 2025

Chiquito Romero, la debilidad del Ogro Fabbiani

En ese marco, el orientador se comunicó con Sergio Romero, colgado en Boca, para seducirlo y probar suerte. El subcampeón en Brasil 2014 con la Selección Argentina no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en este semestre y los directivos de NOB podrían acelerar en el corto plazo. Como local, mientras tanto, la Lepra no pudo sumar de a tres: sufrió un doblete de Rodrigo Auzmendi y no le alcanzó el empate parcial de Éver Banega.