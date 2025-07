Increíble: sin Keylor Navas por una lesión, Newell's improvisó con Benedetto en una insólita posición

De todas formas, la Lepra no contaba con una alternativa en el banco y en la planilla figuró, de manera increíble, Darío Benedetto . De hecho, el Pipa no iba a formar parte del primer compromiso en el Torneo Clausura, ya que había quedado marginado a raíz de una lesión : por ese motivo fue que acabó siendo seleccionado de manera burocrática. Así, el DT se aseguró contar con un reemplazante improvisado y no tener inconvenientes.

Newell's logró un triunfazo, con error del golero incluido

Aún así, en el caso de que el ex Aldosivi hubiese tenido algún problema físico durante el pleito, el delantero ex Boca no estaba en condiciones de poder salir al campo de juego. Finalmente, aquel escenario inédito no se produjo: los rosarinos empezaron perdiendo en Mendoza gracias al tanto de Darko Studer, pero lo dieron vuelta de la mano de los goles de Carlos González Espínola y Éver Banega, sobre el cierre del encuentro.