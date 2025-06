Verón, furioso contra Brito y Gallardo: "Se hacen los ofendidos y te la ponen"

Hace tiempo no se leían palabras tan fuertes de un presidente de peso para con otro y contra el entrenador más reconocido del fútbol argentino. Juan Sebastián Verón cargó contra Jorge Brito y Marcelo Gallardo , en medio de la compra de Maxi Salas por parte de River a Racing, mediante la ejecución de la cláusula de rescisión.

Entre los dirigentes del fútbol argentino existe un pacto no escrito de no ejecutar cláusulas o de comprar jugadores por altos montos, algo que en varias ocasiones no se ha cumplido.

A ese cruce, también se suma una frase de Marcelo Gallardo hace tres días que fue tomada de manera negativa por parte de la gente de Estudiantes. En una nota con ESPN, charlando sobre fútbol y formas de juego, le preguntaron por la final del Pincha contra Barcelona y el DT respondió "otra cultura", haciendo referencia a los distintos estilos entre un club y otro.

Si bien es cierto que las idiosincrasias de las instituciones son muy diferentes, el Muñeco suele ser peyorativo con las formas de jugar que no son suyas.

La Bruja, muy caliente

En las últimas horas se supo que River está a punto de ejecutar la cláusula de rescisión de Maxi Salas, delantero de Racing. Esto no está bien visto por la mayoría de los dirigentes de los clubes argentinos que son dueños de los pases de los jugadores en cuestión.

El caso de Salas no es el primero que no cumple el "pacto" no escrito mencionado anteriormente, pero en la Academia están muy enojados con el jugador y también con el club comprador.

Verón publicó una historia en Instagram este lunes al mediodía en la que subió la foto de un León con un breve texto: "Al final los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor, se hacen los ofendidos y te la ponen jajajaja. Viva la 'otra cultura'".

La publicación es fuerte, teniendo en cuenta el cargo que ocupa Verón, su condición de ídolo de Estudiantes y que además conoce a Gallardo de los muchos años que compartieron en la selección argentina, donde jugaron juntos dos mundiales y dos procesos de Eliminatorias bajo los mandos de Daniel Passarella primero y Marcelo Bielsa después.