Cambios para Viviana Canosa: qué va a pasar con su programa en Canal 13

Asimismo, Lío Pecoraro explicó: “Yo hablé con Viviana ayer, después de un rumor muy fuerte que me llegó. Porque se había hablado mucho del levantamiento de su programa y del enojo que hay en las autoridades del canal, y ella me contestó ‘lo doy todo, la buena energía se siente, me llevo un millón de puntos’. Acá el tema es que en el canal no quieren dar un mal paso en la programación, como pasó con el programa de Pettinato. Negocios son negocios, por el momento, ya le pidieron estirar media hora”.

Piaggio: “Canosa tuvo reuniones óptimas esta semana”

Finalmente, Piaggio agregó: “Mi fuente me dijo que Viviana se queda porque hubo cambios y no funcionaron. Se refería al programa de Pettinato, pero además me dijeron que ella ‘se perpetua en la tarde’. Me dicen que el ‘fuego inicial’ bajó, al igual que la rabia y que Canosa tuvo reuniones óptimas esta semana y, algo con lo que no se pueden hacer los tontos, es que es un año electoral, así que la necesitan hablando de las cosas que suceden en el país”.