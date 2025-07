Marcelo Polino bancó a la China Suárez y contó por qué ahora les responde a todos

Polino fue uno de los invitados de la mesaza de Mirtha Legrand y dio los motivos de lo que piensa de los escándalos en torno a las figuras mencionadas. Dijo que es injusto el destrato que tiene la actriz ex Casi Ángeles por parte de la gente. Marcelo expresó tajante: “Se la puso en un lugar de roba marido y de mala mujer. Nadie roba a nadie si hay un acuerdo entre dos personas que se eligen”.

Polino: "Parecía una toma de rehenes"

Luego, el periodista se tomó unos minutos para atender a Wanda Nara por sus escándalos. Duramente, la cuestionó por el destrato y maltrato que tiene con su ex, quien crió a sus tres hijos varones, de su relación con Maxi López. En la mesa de Mirtha, Polino expresó: "Esas 12 horas que no le entregaba a los niños parecía una toma de rehenes".

“Sabiendo que el padre de tus hijas, que te crió a tus otros tres hijos, viene por poco tiempo y faltan dos semanas para que se vuelva y no podrá ver a sus hijas y no sos un poco más compañera, dejás tu ego de lado y te bancas que te dejó por la mina que no te gusta. Acompañás a tu hija, hacés un bizcochuelo y ve a las hijas”, agregó.

Polino: "El ego de los adultos es el mal de los niños"

"El ego de los adultos es el mal de los niños. Inclusive hasta las abogadas, están firmando el papel y te lo mandan por WhatsApp al minuto. Se ha llegado a mediatizar tanto", sostuvo Polino.