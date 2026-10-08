Chloé Bello contra Matías Martin con una contundente acusación: "degradación, provocaciones, resentimiento y humillaciones"

Una inesperada polémica se instaló en las últimas horas alrededor de Matías Martin . Todo comenzó luego de una participación que, lejos de terminar como una entrevista más, dejó a Chloé Bello con una fuerte sensación de incomodidad y la llevó a hacer público su malestar.

La modelo decidió realizar un extenso descargo después de su visita a Todo pasa , el ciclo de Urbana Play 104.3 conducido por Matías Martin. A través de sus historias de Instagram, la modelo cuestionó el trato que recibió durante su presencia en el programa y apuntó contra determinadas actitudes que, según su relato, estuvieron relacionadas con un episodio del pasado.

“No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional”, comenzó escribiendo Bello.

Luego explicó los motivos que la llevaron a romper el silencio y vinculó lo ocurrido con situaciones que, desde su perspectiva, atraviesan especialmente a las mujeres: “Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros”, recapituló.

La acusación de Chloé Bello contra Matías Martin

En su publicación, Bello sostuvo que el origen del conflicto estaría relacionado con una invitación personal que, tiempo atrás, había rechazado. Según su versión, durante su participación en el programa recibió comentarios y provocaciones que interpretó como una forma de ridiculizarla.

“Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa —al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado—, fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso, increíblemente, muy acompañado por una secuaz femenina, quien no se quedó atrás”, aseguró.

La modelo también cuestionó que una situación personal pudiera trasladarse a un espacio laboral y calificó lo sucedido como una forma de humillación: “Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún, cuando viene de la mano de un periodista al que alguna vez admiré”, expresó.

En ese sentido, Bello aseguró que decidió no naturalizar lo ocurrido y manifestó su solidaridad con otras mujeres que atravesaron situaciones similares: “Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación, incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que no las registre, ni que deba naturalizarlas. Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo, porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más”, concluyó.

Qué respondió Matías Martin tras las acusaciones

La repercusión del descargo llegó rápidamente a los medios. En el ciclo de Yanina Latorre, fueron a buscar la palabra de Matías Martin, quien negó de manera contundente la situación relatada por Bello: “Me lo contaron, pero para mí no es para mí. Porque nosotros somos amigos, nos llevamos genial. Nos dejamos mensajes”, sostuvo el conductor.

Ante la consulta sobre si había hablado con la modelo, Martin explicó: “Hablé cuando vino bastante y antes de venir. Somos amigos y nos conocemos bastante. Tenemos buena onda, me agradeció y me pareció genial. Me contaron lo que pasó, pero para mí no tiene que ver (...) La verdad que me sorprendería, pero puede ser. Calculo que me llamaría porque tenemos confianza”.

El conductor también se refirió a la supuesta invitación que Bello mencionó en su descargo. Según su versión, los encuentros que tuvieron fueron dentro de una relación de amistad: “No fue una invitación de levante. Tomamos un café. Nos vimos. Nos llevamos bien. Por lo menos para mí”, concluyó. Sin embargo, durante la misma emisión, Pía Shaw fue contundente al señalar que las palabras de Bello sí estaban dirigidas hacia el conductor: “El posteo es por vos. No lo dudes”.

Chloé Bello habló y explicó por qué decidió contar lo sucedido

Horas más tarde, Ángel de Brito consiguió una entrevista exclusiva con Chloé Bello. Allí, la modelo volvió a explicar los motivos que la llevaron a publicar el descargo y aseguró que no buscaba generar una polémica mediática.

Consultada sobre si esperaba la repercusión que tuvo su publicación, respondió: “La verdad es que no. No fue con esa intención. No estaba buscando todo lo que es el circo del medio y demás. Pero fue un descargo mío necesario, personal. Obviamente, en un momento opté por callarme la boca porque dije: ‘Pueden pasar estas cosas y no quiero dañar a nadie’. Pero honestamente, lo tenía clavado como una espina. Así que ya llega un momento en que yo no puedo callarme la boca y menos cuando se trata de mí”.

Además, sostuvo que la incomodidad durante el programa era evidente y que no consideraba necesario brindar mayores detalles sobre cada episodio: “Yo creo que es bastante obvia la incomodidad y tiene un porqué. Puedo dar data por data, pero creo que no es necesario; las imágenes y lo verbal dicen todo. No tengo mucho más para decir. Yo solo quise descargar la angustia que me provocó esta situación”, agregó la expareja de Gustavo Cerati.

Bello también aclaró que su postura no estaba relacionada con una cuestión política, sino con su decisión de no permanecer en silencio frente a lo que consideró un comportamiento inapropiado.

“Me parece que hubo un descargo con mucha sizaña, innecesaria. La cual, desde el minuto tres, pasamos de hablar de galletitas y vino a tildarme de una persona violenta o manipuladora. Tumbera lo pusieron en un título. Me pareció realmente todo de muy mal gusto. Yo no soy ni pañuelito verde, ni machista ni nada. No va por un lado político, pero sí entiendo que esto pasa en muchísimos rubros y lo lamento muchísimo. Porque a mí ya me ha pasado otras veces, pero hoy con 39 años no tengo ganas de que me vuelva a pasar”.

Finalmente, la modelo remarcó que una de las cuestiones que más le dolió fue que la situación involucrara a alguien por quien sentía admiración profesional: “Me pareció triste porque es gente que yo respetaba muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es la conducción y el periodismo. El programa es un programa que yo veía y escuchaba y realmente me cayó de muy sorpresa”, cerró.