Estremecedor: Chloé Bello contó que se iba a casar con Gustavo Cerati antes del ACV

La modelo, que acompañó al músico hasta sus últimos días, aseguró que todavía conserva el vestido que iba a utilizar en la boda.

La modelo Chloé Bello volvió a abrir su corazón al recordar su relación con Gustavo Cerati , una historia breve pero profundamente intensa que quedó marcada por el ACV que sufrió el músico en 2010 . Durante una entrevista, compartió detalles íntimos de ese vínculo que, según sus propias palabras, avanzó con una velocidad y una pasión poco comunes, dejando una huella imborrable en su vida.

El comienzo del romance no fue inmediato. “Él me correteó cuatro años” , reveló la joven entre risas, al recordar la insistencia del cantante para conquistarla. En ese momento, la diferencia de edad -ella tenía 22 y él 50- le generaba dudas, pero finalmente decidió darle una oportunidad. A partir de ahí, todo se transformó rápidamente. “Nos enamoramos y no nos separamos más” , contó, al describir una relación que se volvió intensa en cuestión de días.

La convivencia llegó casi sin escalas. Según relató, apenas dos semanas después de empezar a salir ya estaban viviendo juntos, en una dinámica que definió como “muy intensa”. Incluso, al mirar hacia atrás, no dudó en comparar la historia con una tragedia romántica. “Era como Romeo y Julieta”, expresó, dando cuenta del nivel de conexión emocional que compartían y del dramatismo que terminó envolviendo su historia.

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la confirmación de que ambos estaban a punto de casarse. “Estábamos a dos semanas de casarnos”, confesó, al recordar cómo tenían todo listo para celebrar su boda en Marruecos. Sin embargo, la enfermedad repentina del ex Soda Stereo interrumpió abruptamente esos planes y cambió para siempre el rumbo de sus vidas, dejando la historia inconclusa. Por supuesto, todo empeoró cuando el músico entró en estado vegetativo, del que nunca pudo salir hasta su muerte.

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Qué pasó con el vestido de novia que iba a utilizar

A más de una década de aquel momento, Bello reveló que aún conserva uno de los símbolos más fuertes de ese amor: el vestido de novia. “Sí, tengo el vestido en casa, todo”, comentó, dejando entrever la carga emocional que todavía guarda ese objeto. Con el paso del tiempo, la prenda se convirtió en un recuerdo tangible de una relación que quedó suspendida, pero que sigue viva en su memoria.