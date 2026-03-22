Volvió Soda Stereo: así se vió a Gustavo Cerati sobre el escenario en una noche histórica

La tecnología inmersiva hizo posible un motivo reencuentro: el mítico músico volvió a escena junto a Charly Alberti y Zeta Bosio en un show inolvidable.

Buenos Aires fue el epicentro de una noche inolvidable. Soda Stereo Ecos debutó con un show histórico que reunió a miles de fanáticos y emocionó con el regreso simbólico de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio , en un encuentro que trascendió el tiempo.

El instante más conmovedor de la noche llegó con la aparición de Gustavo Cerati en las pantallas gigantes que dominaban el escenario. Gracias a una impactante tecnología inmersiva , su figura fue recreada con un realismo sobrecogedor, devolviéndolo al centro de la escena como en sus mejores épocas.

Vestido con su clásico traje azul y empuñando su icónica guitarra Jackson, su imagen se desplegó a gran escala mientras su voz envolvía cada rincón del Movistar Arena en Buenos Aires .

Embed ¡¡GRACIAS BUENOS AIRES!!



Así comenzó #ECOS en el @movistararenaar

¡Mañana volvemos a encontrarnos!



Nuevas funciones a la venta a partir del próximo lunes a las 10am en https://t.co/JPMElCyicK pic.twitter.com/DuQJAaHWxQ — Soda Stereo (@sodastereo) March 22, 2026

El público, entre los que se encontraban los hijos y la hermana de Gustavo: Benito, Lisa y Laura Cerati, sintió que el tiempo se detenía y que, por un instante, el mítico cantante volvía a estar ahí.

Charly Alberti y Zeta Bosio: el motor del éxito total de Soda Stereo

Más allá de la impactante presencia visual de Gustavo, el corazón del espectáculo latió con fuerza gracias a la ejecución magistral de Charly Alberti y Zeta Bosio.

Ubicados al frente del escenario, los dos integrantes sobrevivientes entregaron toda su energía y talento, logrando una sincronía perfecta con la proyección de su eterno compañero. La potencia de la batería de Charly y las líneas de bajo inconfundibles de Zeta conformaron una base rítmica arrolladora que hizo vibrar al estadio por completo.

Los hijos y la hermana de Gustavo Cerati se conmovieron con el show. Los hijos y la hermana de Gustavo Cerati se conmovieron con el show.

Para este espectáculo, la previa estuvo plagada de aclaraciones. Una de ellas fue que no estaba permitido tomar fotografías ni grabar videos con celulares. ¿Por qué? “Porque el brillo de pantallas y flashes afecta el espectáculo”. Y no era una recomendación. Era una condición. Por elloubo un estricto control en el no uso de celulares, lo que permitió que los miles de asistentes se entregaran por completo a la experiencia inmersiva, priorizando la emoción compartida sobre el registro digital compulsivo, transformando la noche en un recuerdo verdaderamente imborrable en la memoria colectiva.

Otra de las aclaraciones fue que este espectáculo “no es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”.

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Nuevas fechas para ser testigos de una espectáculo cargado de emición

Ante este éxito total y la desbordante demanda del público que agotó las primeras diez funciones, la producción anunció la incorporación de nuevas fechas a la venta. Los fanáticos que se quedaron afuera de esta experiencia histórica tendrán una nueva oportunidad los días 9 y 14 de junio.

Los tickets para estas nuevas presentaciones en el Arena de Buenos Aires estarán disponibles para la venta general a partir del próximo 23 de marzo a través de la plataforma oficial. No cabe duda de que estas nuevas citas volverán a registrar un lleno total, ratificando la vigencia inagotable del legado musical de Soda Stereo.

Soda Stereo

El éxito del regreso trasciede las fornteras de Argentina y se trasladó a América Latina y España, donde hay hay funciones agendadas y prácticamente agotadas en México, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador y España.