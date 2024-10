La última novia de Gustavo Cerati contó lo peor de su muerte

Chloé Bello supo conquistar el corazón de Gustavo Cerati y fue quien lo acompañó en sus últimos días. Es por eso que recordó con angustia cómo fueron los últimos momentos del cantante. "No lo estaban atendiendo bien donde estaba internado", aseguró con dolor.

Sin embargo, Chloé Bello eligió dejar en el pasado los manejos médicos para hacer énfasis en sus últimos momentos juntos: "Me reconoció pero sin hablar. Me acosté en la camilla con él, haciendo cucharita. Me agarró la mano, sin palabras dijimos todo”.

Asimismo, teniendo en cuenta que fue una de las personas que más lo acompañó en este proceso, lanzó su opinión sobre los años que pasó en coma: “El 15 de mayo de 2010 su alma se fue a descansar. Todo lo que vino después fue una estirada”.

A qué se dedica actualmente Chloé Bello, la última pareja de Gustavo Cerati

Tras el fallecimiento de Gustavo Cerati, Chloé Bello comenzó a viajar en búsqueda por abandonar el mundo del modelaje para poder perfeccionarse como actriz. Es por eso que estudió en Los Ángeles y New York: "Era uno de mis sueños, y lo logré".

"Tengo 33 años, pero por todo lo que viví podría tener 70. Hoy tengo un nuevo mundo interior, que vino con el correr del tiempo. Busco conocerme un poco más todos los días. No me gusta revolver el pasado, porque la pose de víctima eterna sólo hace que te aferres aún más al dolor", contó Chloé Bello sobre el rol que ocupa actualmente.

"Mi sueño de toda la vida siempre fue ser actriz, y también me gustaría, al igual que mi mamá, vivir con animales rescatados y darles un hogar", contó la ex pareja de Gustavo Cerati sobre los sueños que tiene y planea cumplir.