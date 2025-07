Dominique Metzger contó la relación que tenía con la familia que murió en Devoto

La periodista y conductora reveló que la unía a la familia que sufrió la tragedia y no oculto su conmoción.

A pesar de estar acostumbrada a difundir y comentar todo tipo de informaciones duras todos los días en Telenoche, programa que conduce en El Trece, para Dominique esta no fue una noticia más. Es que una de las víctimas, Demetrio De Nastchokine, fue su ex profesor particular, con quien compartió largas tardes de estudio durante su adolescencia, en esa misma propiedad donde ocurrió el trágico suceso.