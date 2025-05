La alegría de Pitty La Numeróloga al recibir una buena noticia sobre su enfermedad

image.png

Sobre cómo vivió estos meses, explicó: "Siento que presté el cuerpo. Me cambió la mirada de la vida. Antes pensaba que el cáncer era un enemigo que había que vencer pero siento que terminó convirtiéndose en mi mejor amigo porque me hizo ocuparme de mí por primera vez y también me dejó ver el verdadero valor de la vida". "Me quedan unos ratos más y listo. Pero lo peor ya pasó y estoy SANA", celebra.

Cómo fue y cómo afrontó su enfermedad Pitty La Numeróloga

En enero de este año, Pitty La Numeróloga decidió compartir con su público, el duro momento que estaba atravesando tras ser diagnosticada con cáncer de mama en grado 2: "Es un inquilino que no me está pagando pero ya hice los papeles para desalojarlo. La primera quimio me mató, me dejó como 10 días de cama pero son 6 en total y hay que pasarlas. Todo esto es preventivo, el cáncer ya no está en mi cuerpo pero así y todo, los médicos te dan con todo", explicaba en su momento.

El proceso hacia la sanación fue largo y difícil pero Pitty siguió adelante con la mirada puesta en su recuperación. Y venció a la enfermedad.

Pitty.jpg Pitty La Numeróloga

Ahora ya recuperada y difundiendo un mensaje de que "sí se puede", la experta en números deberá realizarse exámenes periódicamente durante un tiempo, cómo es habitual para pacientes de cáncer. Lo importante es que ya se encuentra recuperada, lo peor ya pasó, y ahora se dedica a transmitir un mensaje de superación.