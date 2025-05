Quién es la nueva novia de Nacho Castañares tras su inesperada separación de Coti Romero

El ex participante de Gran Hermano fue noticia hace poco tiempo por su abrupta separación con Coti, pero al parecer ya habría encontrado nueva pareja.

Una prenda fue suficiente para encender las alarmas del romance. Sabrina Cortez y Nacho Castañares , dos ex participantes de Gran Hermano que hoy comparten pantalla en el streaming de Fuera de Joda, se convirtieron en el foco de todas las miradas luego de que se viralizara una imagen que los vincula sentimentalmente. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó la relación, el detalle no pasó desapercibido para los fanáticos ni para las redes sociales: ambos fueron vistos usando el mismo buzo, con apenas unos días de diferencia.

El dato fue compartido por El Ejército de LAM, que publicó en su cuenta de X una captura donde la contadora correntina aparece luciendo una prenda idéntica a la que ya había usado Nacho. Las especulaciones no tardaron en surgir, y la coincidencia fue tomada por muchos como la prueba clave de un posible affaire entre ellos. “¿Simple coincidencia o están compartiendo algo más que un estudio de grabación?”, se preguntaron muchos en redes.

El rumor estalla a solo dos meses de la separación entre Nacho y Coti Romero, con quien había intentado una reconciliación tras su paso por Gran Hermano 2022. En aquel momento, el influencer comunicó el final del vínculo con un mensaje escueto pero claro: “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”.

Desde entonces, Nacho ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida privada. Aunque sus interacciones con Sabrina Cortez en el programa que conducen junto a otros ex hermanitos muestran una complicidad que muchos no pasaron por alto, ambos se han mantenido al margen de los rumores. No hubo desmentida, pero tampoco confirmación. Y en la era de los likes, los vivos compartidos y los “outfits gemelos”, eso alcanza para que las redes den por hecho que algo hay.

Nacho 2.jpg Sabrina Cortez

¿Sabrina Cortez y Nacho Castañares juntos?

Sabrina y Nacho comparten el día a día laboral en Fuera de Joda, uno de los ciclos más exitosos de Telefe en materia de streaming, donde comentan la actual edición de Gran Hermano (en la que Tato Algorta pica en punta como favorito) y divierten a la audiencia con sus ocurrencias, análisis y cruces en cámara. Allí, según muchos, habría nacido el vínculo que hoy los tiene en el centro del show.

No sería la primera vez que Nacho se involucra sentimentalmente con una compañera de reality. Antes de su romance con Coti Romero, tuvo una historia intensa —aunque con final turbulento— con Lucila “La Tora” Villar, también ex GH. Según trascendió, la relación entre ellos terminó de forma tan tensa que ella no quiso volver a hablarle. Este nuevo posible vínculo con Sabrina, en cambio, parece ir por un camino mucho más amable y discreto, al menos por ahora.