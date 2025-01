Nacho Castañares reveló el juramento que hizo con Coti Romero en Disney

Durante su viaje por Estados Unidos, que compartieron en redes sociales con postales llenas de amor, un detalle particular no pasó desapercibido: ambos lucían el mismo anillo. Fue Nacho quien reveló el significado especial de esta joya en una transmisión de streaming por DGO. "Me lo regaló Coti en Disney... Nos comprometimos a siempre cuidarnos, respetarnos", explicó el ex participante de Gran Hermano, mientras mostraba orgulloso su mano con el anillo.