La fuerte frase de Coti Romero contra el hijo de Flor Peña, Juan Otero

La participante correntina no dudó en criticar al hijo de Flor Peña en vivo, y obviamente la conductora no se lo dejó pasar tan fácilmente.

Todo comenzó cuando la correntina se encontraba emocionada porque su suegro, Rodolfo Castañares, estaba presente en el estudio, mientras que su novio, Nacho Castañares, no había podido asistir. Florencia Peña, que siempre está atenta a estos detalles, le preguntó a Coti por la ausencia de Nacho. Fue en ese momento cuando la participante lanzó el comentario que desató una mezcla de sorpresa y risas: “Hay acuerdos entre canales... porque no todos pueden ser los hijos de Flor Peña”. Este "palito", que indirectamente hacía referencia a los beneficios que podría tener el hijo de la conductora, desconcertó a Flor, quien rápidamente reaccionó con humor.

Lejos de incomodarse por la situación, Coti trató de suavizar su comentario asegurando que lo decía en tono de broma, y agregó, con un toque de ternura: "Está bien, está bien. Ya nació talentoso", refiriéndose a Juan Otero. La interacción, que podría haber generado un momento incómodo, se transformó en un divertido ida y vuelta entre la conductora y la participante, demostrando la buena química que existe entre ellas.

Coti Romero 2.jpg Coti Romero

Qué pasa entre Juan Otero y Coti Romero

La chicana no pasó a mayores, sin embargo, destapó una polémica hasta ahora oculta dentro del Cantado 2024. El hijo de Flor Peña no parecía tener problema con ningún participante hasta ahora, todo lo contrario, sin embargo, al parecer, detrás de las pantallas y en los camarines la interna entre Juan Otero y algunas participantes no parece ser la mejor. Y Coti Romero, como siempre demostró desde su aparición en Gran Hermano, no tiene problemas en salir con todo.