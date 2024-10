Cómo fue el encuentro entre Coti Romero y el Conejo Quiroga en vivo

El reencuentro entre Coti Romero y el Conejo Quiroga en Cantando 2024 no pasó desapercibido, generando un tenso ida y vuelta que dejó en evidencia que, aunque ambos aseguran haber superado su relación, las heridas no están completamente cicatrizadas. A más de un año de su separación, la expareja compartió escenario nuevamente en el programa, donde se vieron obligados a interactuar frente a las cámaras, en un momento incómodo que sorprendió a más de uno.

Durante la emisión del reality, la situación comenzó cuando Flor Peña, conductora del programa, llamó al "Cone" para que saludara a su exnovia, justo en el momento en que Coti y su compañero Matías Acosta debían conocer el puntaje secreto del jurado Flavio Mendoza. Flor no perdió la oportunidad de ponerle algo de picante a la situación y le preguntó a Quiroga cómo había visto la actuación de su ex.

Sorprendido, el Conejo respondió: "La verdad que no la pude ver porque estaba de vacaciones, te juro". A pesar de no haber visto la performance de Coti, destacó que la joven canta muy bien.

El momento, que podría haber quedado en un simple intercambio cordial, se volvió más interesante cuando Peña le consultó a Coti si le había molestado que su ex no la hubiera buscado en redes para ver su actuación. "¿Por qué me va a decir ‘mi amor’? Nosotros nos llevamos re bien ahora, ya está", respondió Romero con una sonrisa, aclarando que su relación ya está en el pasado. Además, aprovechó para enviar un beso a su actual pareja, Nacho Castañares, con quien comenzó una relación tras su ruptura con el Cone. "Ya está, hay que soltar", afirmó Coti, demostrando que está completamente enfocada en su nuevo romance.

Coti Romero 1.jpg Coti Romero, visiblemente incómoda

La picante frase del Conejo Quiroga contra Nacho Castañares

La conversación se volvió aún más incómoda cuando Marcelo Polino intervino y preguntó a Alexis cómo se sentía respecto a la relación de Coti con Nacho, quien era su amigo dentro de la casa de Gran Hermano. Sin rodeos, Quiroga aclaró: "Claramente no es amigo, no lo era tampoco. Es una persona más". Con estas palabras, dejó claro que no había una amistad verdadera entre él y Nacho, lo que parece haber facilitado el proceso de dejar atrás esa parte de su vida.

El clima del programa se tensó más cuando surgió la noticia de que Coti Romero y el Cone compartirían espacio en el stream de Cantando 2024. Al parecer, la joven no estaba al tanto de este arreglo y, cuando Flor Peña mencionó que ambos estarían juntos en la transmisión, Coti se mostró visiblemente sorprendida: "Pensé que estaba yo sola con Mariano, Sebi y Damasia, pero no importa". Aunque trató de mantener la compostura, la situación generó un evidente malestar en la participante, lo que quedó en evidencia cuando Flor le preguntó si estaba cómoda con la idea. "No tengo problema, pero me habían dicho eso", respondió, intentando restar importancia a la situación.