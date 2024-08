Nacho contó que estuvo cerca de la muerte con Coti Romero: "En la autopista nos asustamos"

Todo comenzó cuando el auto de Nacho comenzó a fallar: “El viernes quiero prender el aire del auto en frío y me salía caliente, y me pareció raro pero pensé que era porque hizo mucho calor”, contó el ex hermanito mientras reveló que estaban yendo a un cumpleaños, donde él iba con el peor de los ánimos mientras ella trataba de consolarlo.

“Subimos al auto, todo bárbaro, subo a Acceso Norte, hago 200 mentros y el auto se apaga completamente andando. Volante bloqueado, no lo podía prender”, continuó su relato, mientras recordó que pidió ayuda a sus amigos quienes lo auxiliaron con un cable, aunque la cosa era peligrosa porque se encontraban en un tramo donde no había banquina.

Embed - El peligroso momento que vivieron Nacho Castañares y Coti Romero: “Se me apagó el auto”

“Los chicos empiezan a empujar pero yo no podía frenar porque el auto es automático y no podía frenar, saco la mano para que frenen, el volante estaba bloqueado y el auto hizo así contra la baranda”, dijo haciendo ruido de choque.

“Por suerte me cambió la cabeza al toque y dije ´no es nada que no se pueda solucionar´”, terminó contando Nacho que se subió junto a su novia al auto del amigo que fue a asistirlos. “Coty se cayó en el barro y mi primo empieza a hacer chistes, todos a reírnos para sacarle una sonrisa a Nacho”, contó su compañero en el ciclo.

¿Cómo solucionó Nacho el problema con su auto?

image.png

Finalmente, las cosas se arreglaron y el conductor del programa lo recordó con gracia: “Lo re valoré de los chicos porque yo estaba re caliente. Fue sin querer, se estaban todos mojando, Coty llamó a la grúa y en media hora vino. Ella no se quiso ir con las amigas, me dijo que su sueño de siempre era ir en una grúa remolcando un auto y que no me quería dejar solo así que todos le pusieron onda. Super agradecido con eso”.