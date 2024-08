Coti Romero contó qué se agranda su familia con una serie de fotos

A pesar de la ilusión de varios usuarios, dejó ver que Coti usó un filtro que le permitía lucir su panza como si fuese la de una embarazada. En medio de la repercusión que generó por su video, Romero reconoció que, por el momento, quiere disfrutar de su mascota antes de tener un hijo.

“Dejen, me quedo con la Coco”, expuso en la publicación que tuvo más de un millón de reproducciones, en relación a la gatita siamesa que tiene, que es como su bebé. “Nacho, creo que Coti ya te tiene regalo de cumpleaños”, advirtió una usuaria en los comentarios y la influencer se burló de la original respuesta de su seguidora: “Jajajaja no”.

coti romero.png Coti Romero mostró cómo le queda la panza de embarazada.

Cuál es el apodo que Nacho Castañares le puso a Coti Romero en la intimidad

La relación de Coti Romero y Nacho Castañares crece a pasos agigantados, desde que blanquearon su romance. En medio de una visita de la influencer al programa Ángel Responde, recibió un saludo de su pareja y, tras reconocer que no le gusta que la llame por el diminutivo de su nombre, expuso cuál es el apodo que le puso.

“Chicos, ¿cómo andan? Hola, Coti. Bueno, nada estaba viendo un ratito, la verdad es que hermoso el programa”, expresó Nacho, en un video que mandó al ciclo de Bondi, y mientras le dejaba unas palabras a su novia, Coti exclamó, un poco molesta con el ex Gran Hermano: “¿Quién es Coti? Soy mi amor”.

“Tengo una pregunta para Coti y es... primero, si se dio cuenta de que le estoy diciendo Coti, me da mucha gracia porque a ella no le gusta y que les cuente a ustedes por qué no”, continuó, muy picante, el joven para que su novia conteste por qué no le gusta que la llamen por el diminutivo de su nombre.

“Siempre jodemos así. No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti”, se explayó la influencer, que pasó a contar cómo le dice Nacho en la intimidad: “Soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí' como me suele decir”. La mediática también fue consultada por el apodo que le puso a su novio y explicó las diferentes formas en las que se refiere a su pareja: “Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”.