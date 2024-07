Qué hizo el ex de Coty Romero al ver su foto íntima con Nacho de GH

Finalmente, Coty Romero y Nacho Castañares blanquearon su romance del que ya se venía rumoreando. En ese contexto, la ex pareja de Alexis “Conejo” Quiroga y el ex novio de Lucila “La Tora” Villar están de novios, una relación que sorprendió a propios y extraños.

Al ver la imagen de su ex novia muy cariñosa con su ex amigo, “El Cone” tomó una drástica decisión que la experta en chimentos de redes sociales, Pochi de Gossipame, dejó en evidencia en su cuenta de Instagram.

La influencer evidenció que el cordobés dejo de seguir en Instagram a Nacho Castañares -quien todavía lo sigue- por su romance con la influencer correntina.

Coti Romero contó lo peor que vivió con su ex, el Conejo de Gran Hermano

La reciente revelación de un romance emergente entre Coti Romero y Nacho Castañares ha capturado la atención del público. La semana pasada, Romero sorprendió a todos en LAM (América TV) al confesar que ella y Castañares se están "conociendo". Ahora, en una nueva entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), la joven habló más a fondo sobre su situación sentimental con Nacho, mostrando un lado más íntimo y personal de su relación, sin embargo, también tuvo tiempo para pegarle a su ex, el Conejo Quiroga.

Durante su aparición en el programa conducido por Vero Lozano, Coti expresó: “Nos estamos conociendo fuera de lo que es Gran Hermano, que fluya. Es buena gente, muy buena persona y es cariñoso, amoroso”. Esta declaración resuena con la que ya había hecho previamente, reafirmando la conexión especial que siente con Nacho. La relación parece desarrollarse de manera orgánica y sin presiones, algo que ambos valoran mucho.

Coti Romero también aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta a su ex pareja, Alexis 'El Conejo' Quiroga. Refiriéndose a Nacho, dijo: “El primero que me llamó la atención fue él, justamente”, haciendo hincapié en que su interés por Nacho surgió mucho antes de que su relación con el Conejo terminara. Además, remarcó que con el Conejo no ha tenido más contacto: "Si lo veo lo saludo, pero creo que la vida es muy sabia y no nos cruzó nunca más”.

A medida que este romance continúa desarrollándose, los fanáticos están ansiosos por ver qué depara el futuro para esta pareja. Por ahora, Coti y Nacho están disfrutando de conocerse más a fondo fuera del ambiente de la televisión, dejando que las cosas fluyan de manera natural. En el futuro se verá.