Coti Romero contó lo peor que vivió con su ex, el Conejo de Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos al hablar de su nuevo romance con Nacho Castañares y un palito para su ex.

Coti no dudó en halagar a Nacho en varias ocasiones durante la entrevista. Sonrojada, elogió: “Es buena gente. Lo que más me gustó es que es cariñoso, es amoroso”. Estas palabras muestran no solo su atracción hacia Nacho, sino también un profundo respeto y admiración por su carácter y personalidad. Este tipo de declaraciones no hacen más que aumentar el interés del público por esta pareja.

Coti Romero 2.jpg Coti Romero y el Conejo Quiroga

El palo de Coti Romero a su ex, el Conejo Quiroga

En contraste, Coti Romero también aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta a su ex pareja, Alexis 'El Conejo' Quiroga. Refiriéndose a Nacho, dijo: “El primero que me llamó la atención fue él, justamente”, haciendo hincapié en que su interés por Nacho surgió mucho antes de que su relación con el Conejo terminara. Además, remarcó que con el Conejo no ha tenido más contacto: "Si lo veo lo saludo, pero creo que la vida es muy sabia y no nos cruzó nunca más”.

A medida que este romance continúa desarrollándose, los fanáticos están ansiosos por ver qué depara el futuro para esta pareja. Por ahora, Coti y Nacho están disfrutando de conocerse más a fondo fuera del ambiente de la televisión, dejando que las cosas fluyan de manera natural. En el futuro se verá.