Darío contó por qué no perdonará lo que le hizo Virginia en Gran Hermano

Darío está feliz: "A Virginia no la voy a perdonar nunca en mi vida" - Gran Hermano

A pesar de que se pidieron perdón y limaron asperezas, la convivencia no volvió a ser la misma. Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando la standupera comenzó a cuestionarlo porque Martínez Corti malgastaba la comida, un recurso escaso en la casa más famosa de la Argentina.

“Todo lo que es juego me lo banqué, pero se metió con mi nene y ahí cambió todo. Más de la manera en que lo hizo. Ese fue el único tema grave que no puedo dejarle pasar. Estaba enojado pero cuando Delfina ganó la casa me puse contento”, sostuvo Darío. Luego, el competidor siguió explayándose en sus declaraciones contra Virginia Demo. “Me da lástima que haya tomado ese camino con respecto a algo que no entiendo por qué lo hizo. Por más que me pida disculpas yo no la voy a perdonar en mi vida”, cerró.

El video de Virginia afuera de Gran Hermano que desató un escándalo

La última gala de eliminación en Gran Hermano ha generado mucha expectativa. Sobre todo porque enfrentó a Furia con Virginia Demo, quien ha rivalizado con la participante más fuerte y polémica del reality. A pesar de convencer a una montaña de espectadores y crecer en el desarrollo del reality, la platense quedó eliminada.

reina potaxie sos todo lo q esta bien pic.twitter.com/Ndwox5Pnzf — toto (@totomolinari) June 10, 2024

Virginia no pudo contra el ejercito de furiosos. A pesar de ser una digna rival y plantar pelea, los sufragios indicaron que se culminó su estadía en la casa más famosa de la Argentina, tras sortear una enorme cantidad de meses en ese aislamiento forzado y padecer en las últimas semanas un especie de vacío al no encontrar aliados tras la salida de Manzana.

La platense se retiró con hidalguía y sobre todo con un look muy canchero, acorde a todas las galas de eliminación en las que se enfundó en atuendos coquetos. Así, Virginia caminó por el patio y cerró la puerta. Tras acercarse unos minutos al estudio, donde la recibió Santiago del Moro, cumplió con el protocolo de sumergirse en un hotel, que determina la producción, para la readaptación a la vida del exterior, para que el choque con la realidad no sea tan shockeante.

Justamente en su traslado desde Telefe al alojamiento se produjo un acontecimiento llamativo. Unas fanáticas montaron guardia y la vieron arriba de la combi que la derivaría en ese hotel. Ese video casero que se viralizó en las redes sociales se destacó por un detalle no menor.

En las plataformas digitales analizaron esos segundos y descubrieron que varias seguidores de Demo llevaron unas botas en la mano y las levantaron como un símbolo de apoyo, de amor, de cariño. Así se amontonaron comentarios como: “La que tenía la bota en la mano y la otra atrás agitando con la bota”, “Qué lindo que la hayan recibido así”, “Poné fecha en River que lo llenamos”, “Lo que la reina se merece”, “Qué buen país”, “Ella ya ganó” y “La ganadora del pueblo”.