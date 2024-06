Coti Romero mostró cómo es su relación con Neymar

Coti Romero 1.jpg El like de Neymar a Coti Romero

Qué dijo Nacho sobre el like de Neymar a Coti Romero

La revelación no pasó desapercibida para Gastón Trezeguet, conductor del ciclo y también ex participante de Gran Hermano, quien le preguntó sin rodeos: "¿Por qué no le escribís un DM? ¿No podés?". Sin titubear, Coti respondió: "No, no le voy a escribir". Este intercambio llevó a Trezeguet a bromear sobre cómo podría reaccionar Nacho Castañares, el ex compañero de Coti en Gran Hermano con quien se rumorea que está iniciando un romance: "Nacho se va a poner como loco por esto, eh". Romero, con una sonrisa, aseguró que su posible pareja ya estaba al tanto de todo: "No, ya lo sabía. Le mandé a todo el mundo cuando me pasó eso".

Coti Romero, quien ha sabido mantenerse relevante tras su paso por Gran Hermano, ha demostrado manejar con soltura tanto su imagen pública como sus interacciones en redes. La joven correntina, además de ser conocida por su carisma y personalidad en el reality, ha sabido utilizar las plataformas digitales para conectar con su audiencia y expandir su influencia.

Coti Romero 2.jpg Coti Romero

Los vínculos de Nacho y Coti con otros ex Gran Hermano

El futbolista Neymar Jr., por su parte, no es ajeno a las controversias y la atención mediática. Su actividad en redes sociales a menudo genera titulares, y esta vez no fue la excepción. Aunque la interacción con Coti Romero fue breve y aparentemente inocua, su relevancia se amplifica debido a la notoriedad de ambos personajes en sus respectivos ámbitos.

La relación entre Coti y Nacho, aunque aún en sus primeras etapas, parece sólida y basada en la confianza. A pesar de que no han confirmado el noviazgo, ambos ex participantes de Gran Hermano si admitieron que están empezando a “conocerse” de una nueva manera más romántica. Cabe destacar que Nacho ya estuvo vinculado antes con Romina de Gran Hermano, aunque nunca se confirmó, así también como que Coti estuvo en pareja con el Conejo, otro de sus compañeros del reality.