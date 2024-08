Las fotos inéditas de Coti Romero en el colegio secundario

En la imagen en cuestión, Coti apareció con un uniforme compuesto por una falda azul y una remera del colegio acortada, que dejaba ver parte de su abdomen, sin mangas, mientras abrazaba a sus dos amigas. Además, lució su característico cabello rubio y un sencillo maquillaje de labios y con brillos cerca de los ojos.

coti-romero 2.png.jpeg Coti Romero.

Nacho contó que estuvo cerca de la muerte con Coti Romero

Tras varios meses de rumores y de jugar con la gente en las redes sociales, finalmente Nacho Castañares y Coti Romero confirmaron su romance mediante una romántica propuesta de novio que le hizo él. Así, los ex Gran Hermano son los protagonistas de una de las historias de amor más recientes que se ganó el corazón del público.

Y los dos mediáticos ahora disfrutan su amor y se muestran cada vez que pueden de manera muy jocosa y romántica el uno con el otro. Sin embargo, no todo es risas, alegrías y diversión, ya que a los dos les tocó vivir un peligroso momento juntos mientras viajaban en el auto del subcampeón de Gran Hermano 2022.

Todo comenzó cuando el auto de Nacho comenzó a fallar: “El viernes quiero prender el aire del auto en frío y me salía caliente, y me pareció raro pero pensé que era porque hizo mucho calor”, contó el ex hermanito mientras reveló que estaban yendo a un cumpleaños, donde él iba con el peor de los ánimos mientras ella trataba de consolarlo.

“Subimos al auto, todo bárbaro, subo a Acceso Norte, hago 200 metros y el auto se apaga completamente andando. Volante bloqueado, no lo podía prender”, continuó su relato, mientras recordó que pidió ayuda a sus amigos quienes lo auxiliaron con un cable, aunque la cosa era peligrosa porque se encontraban en un tramo donde no había banquina.

“Los chicos empiezan a empujar pero yo no podía frenar porque el auto es automático y no podía frenar, saco la mano para que frenen, el volante estaba bloqueado y el auto hizo así contra la baranda”, dijo haciendo ruido de choque.

“Por suerte me cambió la cabeza al toque y dije ´no es nada que no se pueda solucionar´”, terminó contando Nacho que se subió junto a su novia al auto del amigo que fue a asistirlos. “Coty se cayó en el barro y mi primo empieza a hacer chistes, todos a reírnos para sacarle una sonrisa a Nacho”, contó su compañero en el ciclo.