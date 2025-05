La dura batalla de un actor de "Betty, la fea": lucha contra el cáncer de vejiga y pide ayuda

No puede hacerse quimioterapia ni rayos, y pide colaboración para quienes quieran donar con su granito de arena.

Tras cuatro meses sin dar señales de vida en las redes sociales, Amuchastegui dejó la vergüenza de lado y eligió recurrir a quienes apoyaron su carrera desde siempre. Tras rechazar un importante papel en una obra, se quedó sin ingresos y la solidaridad de la gente ya se hizo notar.

La lucha de Kepa Amuchastegui de “Betty, la fea”

Esperanzado, Kepa Amuchastegui se enfocó de lleno en la inmunoterapia, ya que el cáncer invadió una pared de la vejiga y obstruyó su único riñón funcional. Por eso también fue sometido a una nefrostomía, intervención que le permitió drenar el pis hacia una bolsa externa.

“Frente a este cáncer maligno me presentaron tres opciones. Primero me ofrecieron extraer vejiga y próstata, pero fue descartada por ser una operación de alto riesgo que mi organismo no podría soportar. La quimioterapia tampoco funcionaría. Radioterapia tampoco, porque afectaría otros órganos de manera irreversible”, expresó el actor desilusionado, quien dijo estar en un estado de debilidad total.

“Te quiero mucho mi Kepa adorado”, le escribió Jorge Abello, quien fue su hijo en Betty, la fea. También recibió llamados de otros colegas, que estuvieron muy preocupados por el tiempo que pasó lejos de Instagram.

¿Cómo ayudar a Kepa Amuchastegui?

Para aquellos que quieran colaborar, el propio actor colombiano explicó cómo hacerlo. }Una de las maneras es directamente suscribiéndose como miembro activo en su canal de YouTube.

Hay otra forma de solidarizarse con el actor. “Acudo a quienes me han seguido y los que buenamente quieran ayudarme. También pueden entrar a www.patreon.com/kepaamuchastegui y donar dinero. Por último, pueden transferirme a mi cuenta, con el número +57 3102500799″, concluyó.