Natalie Pérez contó cómo estuvo después de su "romance" con Franco Colapinto

“Yo soy muy reservada con mi vida privada, no ando mostrando a nadie y creo que me conocen un novio”, comenzó diciendo al ser consultada en Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad). “Lo que me sorprendió de eso que pasó fue que por ahí era famoso en el ambiente del automovilismo, pero tampoco es un espacio en donde yo me mueva. No conozco. Yo estaba en la punta, éramos tres personas y después venía yo. Me dijeron de todo. Prostituta, gato, colgada de la fama, que era la novia y solo estaba en una foto”, se lamentó.