Sola o acompañando: Marcela Tauro contó si hoy tiene novio

Marcela Tauro confesó hace algunas semanas que atraviesa una nueva etapa en su vida amorosa: “ Estoy sola, no volvimos más. Nos separamos hace bastante ”, confesó la periodista de espectáculos sobre el final de su relación con Martín Bisio que se consumó hace poco menos de dos años.

“Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato. Yo termino bien con mis ex. Estamos en otras etapas”, reveló Tauro en su relato.