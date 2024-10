Neuquén: mujeres de más de 50 años, la franja más afectada por el cáncer de mama

El médico especialista en Oncología Clínica, José Peñaloza (Mat. Nqn 4582- RN 5570), de Leben Salud , explicó que se trata de una patología de alta prevalencia no solo en nuestro país, sino en el mundo.

El cáncer de mama fue el de mayor magnitud en el año 2022 (de todos los cánceres informados), el cual representó el 16,2% de todos los casos nuevos, siendo el primero en mujeres, en ese año en mujeres fueron 21631 casos nuevos, y en incidencia de diagnóstico inician a partir de los 20 años, y muestran un incremento a partir de los 50-54 años hasta la edad de 70-74 años y un descenso posterior hasta la edad de 85 años y más, se detalló.

cáncer de mama.jpg

Respecto a la región, “los datos nos dan cuenta que en Neuquén en los casos registrados en salud pública el 64% de las mujeres con cáncer de mama tienen más de 50 años (periodo 2001-2015) , siendo los casos nuevos en salud publica entre 73 a 88 por años (periodo 2013-2015)”, precisó Peñaloza.

Punto por punto, todo lo que hay que saber

- ¿Qué es el cáncer de mama?

- Es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, especialmente a partir de los 50 años. El concepto 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama es importante pero también debemos recalcar que la mayoría de estos casos son curables.

- ¿Cuáles son los factores de riesgo?

- Esta enfermedad puede producirse como consecuencia de diferentes factores de riesgo y de estilos de vida, así como también de una carga genética que predispone a la mujer a enfermar o no. Algunos factores de riesgo modificables son: un estilo de vida sedentario, el alto consumo de grasas, el exceso de peso y el consumo excesivo de alcohol, y los no modificables son ser mayor de 50 años y tener antecedentes familiares de esta enfermedad. Aclarando que menos del 20% de todos los cánceres de mama están relacionados con factores genéticos hereditarios (5-10%) o familiares (10-15%), siendo éstos muy determinantes y no modificables.

- ¿Cuáles son las principales recomendaciones?

A modo preventivo se recomienda: alimentación balanceada, peso saludable, evitar el sedentarismo, hacer actividad física, disminuir o evitar el consumo de alcohol, evitar las grasas saturadas y trans y realizar los chequeos médicos periódicos.

- ¿Cómo se detecta y cuál es la importancia del diagnóstico precoz?

- Se detecta por medio de la mamografía, que es una radiografía de las mamas. Con este estudio es posible encontrar el cáncer cuando es muy pequeño y quizás todavía no se toca.

El diagnóstico precoz es fundamental debido a que mientras se detecta en una etapa más temprana, mayores oportunidades de curación. Además, el diagnóstico de tumores más pequeños permite aplicar tratamientos menos agresivos.

leben cancer de mama (2).jpg

- ¿Cuáles son los tratamientos que se aplican?

- En la actualidad los pilares del tratamiento para cáncer de mama son: la cirugía, la radioterapia, y los tratamientos oncológicos. La cirugía ha tenido avances importantes en las últimas décadas con procedimientos más seleccionados y personalizados sin perder en cuenta el criterio oncológico, y también se tiene muy presente el criterio cosmético.

La radioterapia también ha logrado desarrollos importantes en las técnicas. Con respecto a décadas pasadas se logró mejorar la eficiencia y disminuir considerablemente los efectos colaterales.

Los tratamientos oncológicos son una de las áreas que más avances ha tenido, tanto en la hormonoterapia como en la llegada de la inmunoterapia, la quimioterapia (siendo ésta aún necesaria solo en algunos casos) así como los “tratamientos blanco dirigidos”, enfocados en alguna alteración genética específica, concluyó Peñaloza.