La insólita denuncia de Furia de Gran Hermano contra Netflix y la serie Envidiosa

La dura acusación de Furia contra Netflix

Pero su acusación no quedó ahí. Furia fue aún más lejos al afirmar que Netflix no solo se inspiró en ella, sino que además modificó el nombre de la serie original para evitar un conflicto legal directo. "Me re chorearon la idea, querían ponerle 'Furia' a la serie, pero como no podían vender con esa palabra, le pusieron una 's' al final y listo, ya está", sentenció en su transmisión con visible indignación. Esta última afirmación fue recibida con escepticismo por parte de sus seguidores y generó una nueva ola de críticas en redes sociales.