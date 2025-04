Darío Barassi contó quién va a ganar Gran Hermano y hay polémica

Embed - Barassi vuelve con Ahora Caigo y se confesó en Puro Show | ¡ESTRENO! Lunes 31/03 a las 21:15

Santiago es uno de los favoritos del público, aunque también tienen mucho apoyo otros jugadores, como Ulises, Chiara, Luz y Selva. De todos modos, aún falta para la gran final del exitoso formato.

Catalina Gorostidi y un letal comentario acerca de la producción de Gran Hermano

En una charla con Katia La Tana en Gran Hermano 2025, Catalina Gorostidi metió la pata y expuso a la producción del reality de Telefe. La morocha se jactó de haber incumplido las reglas y no recibir ninguna sanción. "A mi no me sancionaron. Ayer y hoy no me retaron más así", exclamó, orgullosa.

En la charla con Katia, Cata expuso que "El Big" suele ser riguroso con algunas situaciones y contemplativo con otras, dependiendo de qué jugador esté involucrado.

cata-gh-portada.jpg

"En la edición pasada a mí me sancionaron por reírme durante un congelados", recordó la médica. "¿En serio? En mi congelados también se rieron...", advirtió La Tana y levantó sus hombros en señal de resignación ya que no aplicó la misma sanción.

Días atrás, en una tensa discusión, Luz increpó a Katia y la agarró del cuello. Pese a que hubo un comunicado, la jujeña no pagó ninguna consecuencia por su accionar. Esa situación generó malestar adentro y afuera de la casa, entre quienes esperaban una sanción y quienes no vieron con gravedad lo que sucedió.