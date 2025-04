Marcela Tauro contó la verdad de la prueba de Marianela Mirra en Intrusos

El escándalo mediático que volvió a poner en el centro de la escena a Marianela Mirra no solo gira en torno a la confirmación de su vínculo con el exgobernador de Tucumán José Alperovich, actualmente preso en el penal de Ezeiza por abuso sexual, sino que también reavivó viejas polémicas que la enfrentaron con Jorge Rial, uno de los periodistas más influyentes del espectáculo argentino. El pasado volvió a hacerse presente con fuerza, y la polémica no tardó en escalar.

Todo comenzó cuando, en el marco de la revelación del romance con Alperovich, la propia Mirra publicó en sus redes un mensaje directo que muchos interpretaron como un nuevo dardo hacia Rial: "No me quieras arruinar más la vida, es mi vida". Esta frase reavivó la tensión que ambos protagonizaron hace una década, cuando Mirra fue convocada para una posible incorporación al histórico programa Intrusos, que en ese entonces conducía Rial.

Karina Iavícoli lanzó al aire una pregunta que flotaba entre los presentes: "¿Pasó algo entre ellos? Yo no lo sé". La pregunta quedó sin una respuesta certera, pero Rodrigo Lussich no dudó en aportar una mirada más picante: "Ella dice que hay una obsesión de parte de él porque ella le dijo que no".

Marcela Tauro, testigo de aquellos años en el programa, también sumó su testimonio: “Hubo una época en donde, no nos consta, pero sí puedo decir que yo un día entré al canal y me dijeron que íbamos a tener una nueva compañera, que era ella, pero no llegó a trabajar”.

Mirra 2.jpg Marianela Mirra

Marianela Mirra tuvo una prueba para estar en Intrusos

La panelista recordó que ese mismo día le indicaron cuál era el camarín asignado a Mirra, quien incluso estaba probándose ropa para salir al aire. "Yo no la llegué a ver, pero sí hizo una prueba", detalló.

Tauro fue aún más allá al deslizar una duda: “¿Quién la trajo acá? Rial decidía quién estaba o no. Yo nunca le pregunté por qué, pero fue raro porque Jorge siempre quería panelistas periodistas. ¡Es raro! Igual no quiero decir nada con esto... le pusieron un hotel. ¡La verdad, no sé!”. Y cerró con una observación filosa: “Si ella consideraba que él estaba obsesionado con ella, no venía a probarse la ropa como hizo”.

Pablo Layús, otro integrante histórico de Intrusos, también aportó datos sobre ese momento: "Fueron los productores quienes se encargaron de hablar con ella". Sin embargo, el trasfondo de aquel acercamiento nunca quedó del todo claro. La tensión entre Rial y Mirra siguió creciendo con el paso del tiempo y, con esta nueva exposición pública de la vida personal de la ex Gran Hermano, parece haber sumado un nuevo capítulo.