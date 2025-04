Marianela Mirra contó lo peor de Jorge Rial

Este martes, el periodista Jorge Rial reveló que Marianela Mirra está en una relación con José Alperovich , ex gobernador de la provincia de Tucumán y actualmente condenado por abuso sexual. Ahora, la ex ganadora de Gran Hermano no dudó en apuntar sin filtros contra el ex conductor del reality de Telefe.

image.png

Desde sus historias de Instagram, la ex hermanita expresó: “Hubo pedido de dinero esta semana y no lo consiguió. Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta, Rial. Solo te dije que no y te obsesionaste de más”.

“No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja por qué lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte”, expuso Marianela Mirra y cerró: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

Se supo hace cuántos años Marianela Mirra está en pareja con José Alperovich

El martes, una historia de larga data que se mantenía en la penumbra estalló en la escena mediática: Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, confirmó públicamente su relación con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, quien actualmente cumple una condena de 16 años por abuso sexual. La noticia fue revelada por Jorge Rial en su ciclo Argenzuela (C5N), y poco después fue ratificada por la propia Mirra en sus redes sociales.

image.png

Lo que hasta ahora era un rumor recurrente en los círculos políticos de Tucumán, se convirtió en certeza. En el marco de una historia íntima y polémica que atravesó dos décadas, la ex "hermanita" blanqueó su vínculo con el político, hoy preso en el pabellón de agresores sexuales del penal de Ezeiza. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida", escribió la mediática de 41 años en una story, dando por terminado años de especulaciones.

En el programa LAM, el conductor Ángel de Brito dialogó con la periodista tucumana Gabriela Baigorrí, quien explicó que los rumores comenzaron apenas Mirra pisó la Casa de Gobierno provincial, tras su consagración en Gran Hermano en 2007. “Desde ese momento ya en el entorno de él se hablaba de este vínculo”, aseguró Baigorrí, quien además sostuvo que algunos colegas de la política le recordaron que “la relación ya lleva 16 años”, aunque la propia Marianela habla de veinte.

Además, la periodista sumó un dato no menor: “Marianela debió pedir autorización judicial para poder visitar al exgobernador en Ezeiza, donde comparte pabellón con otros 50 reclusos por delitos sexuales”. Según detalló, esas visitas se dan cada 15 días, y serían acompañadas por el intercambio de cartas de amor que la mediática no dudó en compartir con la prensa para confirmar el romance.