My Chemical Romance y su regreso a la Argentina: cuándo será y cómo comprar las entradas

La banda de rock oriunda de New Jersey se presentará en el país y estarán acompañados por The Hives como invitados especiales. La fecha y dónde conseguir entradas.

Luego de muchos rumores de un posible regreso al país, My Chemical Romance anunció a través de sus redes sociales su gira por Sudamérica y Buenos Aires será una de las paradas de estos próximos recitales, que contará con la banda The Hives como invitada especial.

Después de 17 años, la banda de rock se presentará el próximo 1 de febrero en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán). La banda que se consolidó como la marca de una generación 'emo', con éxitos como "Welcome To The Black Parade" o "I don't love you", sigue convocando a nuevas generaciones.

Actualmente, la banda gira por estadios de Norteamérica, en el marco del tour Long Live: The Black Parade , con fechas agotadas. El condimento especial de esta presentación en Argentina será la presencia de The Hives . Con millones de discos vendidos en sus más de treinta años de carrera, la banda combina elegancia y un sonido garagero en hipnóticos sets en vivo. Formados en Fagersta, Suecia, en 1993, The Hives está integrada por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson y Vigilante Carlstroem.

my chemical romance gira sudamerica.jpg

Precios de las entradas para My Chemical Romance en Argentina

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del jueves 26/6 a las 12hs. Venta General a partir del 27/06 a las 12hs. Entradas exclusivamente a través de Livepass en este enlace.

Cabecera $95000 + Service Charge

Campo con acceso a Platea Baja $150000 + Service Charge

Platea Preferencial $190000 + Service Charge

La banda liderada por Gerard Way, lanzó recientemente una edición expandida de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, certificado triple platino. Este trabajo llega casi 21 años después de su lanzamiento original. Para conmemorar el aclamado disco de 2004, el productor ganador del Grammy Rich Costey creó nuevas mezclas para esta edición deluxe.

Embed

My Chemical Romance, una banda que marcó a una generación

Formada en Nueva Jersey, My Chemical Romance debutó en 2002 con el álbum independiente "I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love". Al año siguiente, la banda firmó con Reprise Records y debutó en una importante discográfica con "Three Cheers for Sweet Revenge" (2004), ahora triple platino.

El álbum incluía el éxito de platino "I'm Not Okay (I Promise)", "Helena", disco de oro, y "The Ghost of You". La revista Rolling Stone calificó a The Black Parade, triple platino, como uno de los mejores álbumes de 2006. El sencillo principal, "Welcome to the Black Parade", encabezó la lista de canciones alternativas de Billboard y la lista de sencillos oficiales del Reino Unido, y ahora es triple platino.

Las canciones de My Chemical Romance siguen acumulando 500 millones de reproducciones globales cada año. Los tres mejores videos musicales de la banda han acumulado más de 100 millones de visualizaciones cada uno en VEVO.

My chemical romance

Desde el comienzo, My Chemical Romance fue un acto de supervivencia emocional. "Éramos un grupo de amigos con muy poca habilidad musical al principio, pero teníamos mucho corazón y una visión clara. No sabíamos si alguien nos escucharía, pero teníamos que intentarlo. Era cuestión de vida o muerte, en sentido metafórico. No buscábamos el éxito; buscábamos una forma de procesar el trauma y, con suerte, conectar con otros que sentían lo mismo", indicaron en una entrevista tiempo atrás.

Con el tiempo, esa intención íntima se convirtió en un fenómeno global. Frank Iero, guitarrista de la banda, describió ese cambio como un salto vertiginoso: "Pasamos de tocar en sótanos a estadios en un abrir y cerrar de ojos, o al menos eso se sintió. Al principio, el éxito era que alguien escuchara nuestra música y se sintiera menos solo. De repente teníamos millones de fans, y fue abrumador".

La banda dejó una marca indeleble en la industria musical y se convirtió en un punto de partida para el género emo en todo el mundo.