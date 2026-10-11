Picante: qué dijo Susana Giménez sobre las comparaciones con Wanda Nara

La diva no pudo evitar las risas luego de que emparentaran la figura de la modelo con la suya.

Susana Giménez reaccionó con ironía cuando le preguntaron por las comparaciones con Wanda Nara y por la opinión de Nora Colosimo , madre de la empresaria, quien consideró que su hija ya alcanzó mayor relevancia que la histórica conductora. Durante una cena de gala, la diva fue abordada por Alejandro Castelo, cronista de Intrusos, y respondió con una carcajada antes de enumerar algunos de los principales hitos de su trayectoria artística.

“Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...”, planteó el periodista. Lejos de mostrarse molesta, la figura televisiva contestó: “Jajaja. Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro... ”. Con esa frase, puso el foco en su recorrido profesional y evitó extenderse sobre la comparación con la mediática, cuya carrera se desarrolló entre la televisión, los negocios y las redes sociales.

La respuesta de la diva llegó en medio de las repercusiones por las declaraciones de Colosimo sobre el presente de su hija. Sin entrar en una discusión directa, la conductora apeló a sus décadas de trabajo en el espectáculo para marcar distancia entre ambas trayectorias. Su carrera incluye participaciones en cine, teatro y televisión, además de sus históricos programas de entretenimiento, que la convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la pantalla argentina.

SUSANA GIMÉNEZ SE RÍE DE LAS COMPARACIONES CON WANDA NARA@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/ZcjJoU9BiN — América TV (@AmericaTV) October 9, 2026

Durante el encuentro con la prensa, la presentadora también protagonizó un momento afectuoso con Lorna, su fanática más conocida, con quien compartió un abrazo. Además, habló sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para diciembre, y manifestó sus ganas de acompañar a la pareja en la celebración. “Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo”, aseguró, al expresar el cariño que siente por la cantante.

Qué dijo Susana sobre una posible serie biográfica

Otro de los temas que surgieron fue la posibilidad de realizar una serie biográfica sobre su vida. La repercusión que generó la ficción inspirada en Moria Casán volvió a despertar preguntas acerca de un eventual proyecto audiovisual centrado en la historia de Susana, aunque todavía no hay definiciones concretas. Por el momento, tampoco se confirmó quién podría interpretarla en las distintas etapas de su vida ni cuándo comenzaría una eventual producción.

La propia Giménez aclaró el estado de la iniciativa antes de retirarse del evento y evitó alimentar las versiones sobre el proyecto. Según explicó, todavía faltan pasos para avanzar y no se eligió a ninguna actriz para ponerse en su piel. “Todavía falta”, señaló, y remarcó que “no hay ninguna elegida”.