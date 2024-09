Por qué Oriana Sabatini convenció a Dybala para no vivir en Arabia

La propuesta fue muy importante, casi tres veces más del salario que cobra en el elenco de la capital italiana con un contrato asegurado por tres años (20.000.000 de dólares por temporada contra los 7.000.000 que cobra en Roma), pero finalmente demostró que el dinero no lo es todo y continuará en la Loba, donde lo principal es la propuesta deportiva.

Sin embargo, la decisión no fue totalmente del ex Juventus, sino que recordemos que hace un mes se unió en matrimonio a Oriana Sabatini quien ahora es su flamante esposa, y según trascendió la información, ella fue parte importante para que Paulo continúe en la Serie A y no se mude a Arabia Saudita.