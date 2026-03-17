Quién es el deportista que fue papá y fue visto con Karina La Princesita

La cantante estuvo junto al deportista en un partido de básquet en Miami. La foto que compromete a la artista.

Karina La Princesita vive un presente a pleno. La cantante disfruta del éxito de su carrera musical y deja tiempo para enamorarse. En las últimas horas, Pepe Ochoa contó que la artista estaría en pareja con un rugbier 14 años menor que ella.

“Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami”, explicó el periodista en su programa de streaming. “Ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos y los vieron en este evento que es un partido de básquet” , sumó Ochoa sobre el encuentro con el deportista.

Se trata de Mateo Carreras , un rugbier tucumano de 26 años que actualmente juega en el rugby europeo y es papá de una nena de 2 años. “Se los vio muy acaramelas” , dijo el periodista sobre la salida de la pareja.

Mateo Carreras

Mateo nació en Tucuman y se formó en Los Tarcos Rugby Club. El deportista ha sido parte de Los Pumitas y actualmente se encuentra consolidado en Los Pumas. Su carrera profesional lo tiene radicado hace un tiempo en Europa.

Mateo Carreras

Por el momento, ni él ni ella se hicieron eco de los rumores.